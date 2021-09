USR PLUS așteaptă demisia scrisă a consilierului local din Iași, care are contracte cu primăria condusă de un coleg de partid

Consilierul local din Iași Iulian Huşanu s-a răzgândit în privința anunţului demisiei sale. El a declarat că decizia „a fost una luată la oboseală”. Filiala USR Iași spune însă că va continua demersul privind demisia.

Într-un update la postarea de alaltăieri în care îşi anunţa demisia din USR PLUS, consilierul local Iulian Huşanu a revenit ieri asupra deciziei: nu mai pleacă din USR PLUS şi, implicit, nu-şi va pierde mandatul de consilier local. „Având în vedere mesajele primite de la foarte mulţi colegi din USR-PLUS, am decis să reevaluez momentul oficierii demisiei. Ca urmare, rămân deocamdată membru de partid, şi, mai mult decât atât, voi consilia şi pe alţi colegi pentru ca să nu se mai repete trecutul. Reconfirm retragerea din toate intenţiile de colaborare cu Primăria Mirceşti, deşi tot ce am făcut a fost legal şi spre ajutorul comunităţii respective. Îmi pare rău pentru ei, vor trebui să se descurce cumva, astfel încât campania de vaccinare să nu sufere. Iar PUZ-ul rămâne un drept legal al familiei mele”, a adăugat el la finalul postării iniţiale de pe pagina sa de Facebook.

Întrebat de ce s-a răzgândit, Iulian Huşanu a explicat că la sfârşitul săptămânii trecute a participat la un eveniment în Bucureşti, apoi s-a întors luni la Iaşi, acumulând oboseală după 48 de ore fără somn. „Decizia de marţi, ora 12, a fost una luată la oboseală”, a spus consilierul pentru Ziarul de Iași

Ulterior, organizaţia USR PLUS Iaşi a confirmat demisia, subliniind că „este un gest de onoare şi etică”.

Ieri însă la organizaţia care luase act de demisie nu era clar dacă Huşanu mai este sau nu membru. Iulian Huşanu a făcut doar un anunţ public, fără să depună vreun înscris la USR PLUS.

Prin urmare, ar rămâne membru al formaţiunii politice şi îşi poate continua mandatul în Consiliul Local. Filiala are însă altă părere. Răzgândirea lui Huşanu pare să nu fi schimbat situaţia lui la partid.

Într-un comunicat transmis aseară, filiala spune că va continua demersurile privind demisia acestuia: “Biroul Local USR PLUS Iaşi a luat act de demisia domnului Iulian Huşanu din partid în şedinţa de Birou Local care a avut loc ieri, 14.09.2021. Urmează parcurgerea tuturor procedurile legale şi statutare în vederea încheierii procesului de demisie”.

