Fostul consilier USR PLUS de la Iasi care a votat bugetul lui Mihai Chirica a fost "recompensat" cu functia de viceprimar

Principalii candidati au fost Daniel Juravle ( PNL ) si "dizidentul" Cezar Baciu, f ost membru USR PLUS, cel care in data de 12 mai a votat bugetul propus de primarul Mihai Chirica si sustinut de majoritatea PNL.Votul lui Baciu a fost "votul de aur" care a deblocat bugetul Iasiului, spre disperarea filialei USR Iasi condusa de Cosette Chichirau, in favoarea bugetului votand 14 consilieri, respectiv 11 de la PNL, doi de la PMP si unul de la USR PLUS Baciu a precizat ca decizia sa de a vota altfel decat a decis partidul este in conformitate cu juramantul pe care l-a depus in momentul validarii sale in functia de consilier Primarul Mihai Chirica i-a acuzat in repetate randuri pe cei din USR PLUS ca blocheaza proiectele orasului, in timp ce liderii ieseni USR PLUS au cerut PNL sa-i retraga sprijinul politic lui Chirica pentru a discuta o eventuala alianta in consiliu.Astazi, in plen a fost anuntat rezultatul votului: Daniel Juravle (PNL) si Cezar Baciu (ex- USRPLUS ) au fost desemnati viceprimarii Iasului la mai bine de opt luni de la data alegerilor locale. Voturile au fost asigurate de catre 11 liberali, 2 consilieri PMP si Baciu - aceasta este si majoritatea "fragila" din plenul CL care functioneaza dupa ce Baciu a fost exclus din USRPLUS si a aderat la alianta PNL-PMP."O mare greutate s-a pus momentan pe umerii mei. Dar o sa-mi asum toate aceste aspecte si voi lucra in folosul cetatenilor, la fel cum am mai declarat si anterior, conform juramantului pe care l-am depus", a declarat Cezar Baciu.Reactia primarului Mihai Chirica dupa alegerea viceprimarilor. "Este o necesitate de a avea capacitatea de a construi. Cred ca tarie ca din acest moment ratiunea va incepe sa domine din ce in ce mai mult. (...) Anul 2024 va fi un an important pentru toti din nou. Va trebui atunci sa aratam iesenilor ca am meritat increderea lor. (...) Iesenii vor fapte, nu-i intereseaza cine sau cum guverneaza. Nu spun ca ideile mele sunt intotdeauna cele mai bune, cred cu tarie ca impreuna putem face lucrurile mai bune. Votarea bugetului a fost un moment important, iar pulsul orasului a fost pozitiv la adresa colegului Cezar Baciu. (...) Domnul Baciu va trebui sa preia proiectele pe care USRPLUS le-a propus prin amendamente la bugetul local sau prin programul lor electoral. (...) Colegul meu Daniel Juravle va trebui sa stea alaturi de mine ca toate lucrurile administrative sa mearga in directia buna. De astazi incepe greul pentru ei", a comentat, printre altele, primarul Mihai Chirica.