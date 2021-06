Cosette Chichirau nu va mai candida la sefia filialei USR PLUS Iasi. Care sunt motivele retragerii din cursa

Ea a precizat ca vrea sa se concentreze pe partea de lobby pentru proiectele Iasului la Bucuresti. In schimb, surse din filiala au explicat ca aceasta nu ar avea sustinerea necesara pentru a fi confirmata in functie.Surse citatea de Ziarului de Iasi spun ca favorit in a prelua conducerea organizatiei judetene este subprefectul Stefan Tanase, un apropiat al deputatului. "E o varianta", a admis Chichirau. "Iau in calcul o eventuala candidatura", a spus, la randul lui, Tanase, intr-un mesaj scris, el evitand un interviu telefonic pe aceasta tema.Nu este clar in acest moment daca Tanase va avea un contracandidat, dar, daca il va avea, competitorul ar putea veni, eventual, din "aripa PLUS" a partidului. Alegerile pentru sefia organizatiei judetene vor avea loc pe 27 iunie.In urmatoarele saptamani, la nivelul USRPLUS Iasi vor avea loc alegeri in 70 de filiale din judet. Printre acestea, si organizatia municipala Iasi. Favorit este actualul sef (deputatul Filip Havarneanu, un apropiat al lui Chichirau), dar acesta ar urma sa aiba un contracandidat din "aripa PLUS": Alex Vartic. Potrivit surselor ZDI, Vartic este finul deputatului Monica Berescu (actual co- presedinte al filialei din partea PLUS). "Batalia" pentru organizatia municipala (11-14 iunie) este importanta: va crea trendul pentru alegerile de la judet.Pentru 27 iunie, deocamdata, la judet se prefigureaza doar candidatura lui Stefan Tanase. "Deocamdata, nu am luat o decizie in acest sens, insa iau in calcul o eventuala candidatura la presedintia filialei judetene USRPLUS", a declarat Tanase.Actualul sef al filialei, deputatul Chichirau, ne-a precizat ieri ca Tanase "este o varianta". "Eu nu voi candida. E un mandat de 2 ani, aceasta este recomandarea biroului permanent national. Va fi un mandat administrativ, axat pe constructia filialelor, in contextul procesului de fuziune. Eu am sa ma concentrez pe partea de lobby, la Bucuresti", a spus Cosette Chichirau.Intrebata daca va candida la Congresul national al USRPLUS din toamna, Chichirau a precizat ca are in plan o astfel de intentie, respectiv o candidatura pentru o functie in biroul national de conducere.Cosette Chichirau a mai invocat si un alt motiv pentru nedepunerea candidaturii: mandatul unui presedinte de organizatie este limitat la un anumit numar de ani prin statut, iar continuarea la momentul actual in fruntea filialei ar reduce din sansele deputatului de a conduce organizatia in viitor. In mediul publlic, sunt bine cunoscute intentiile acesteia de a candida inca o data pentru functia de primar la Iasi in 2024, iar detinerea sefiei filialei la acel moment i-ar putea asigura nominalizarea din partea partidului.