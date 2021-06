Seful Garzii de Mediu, in lupta pentru sefia USRPLUS Bucuresti: "Candidez cu energia cu care transform, din "Cenusareasa" in "Printesa", una dintre cele mai importante institutii ale statului"

"Particip la alegerile interne USRPLUS pentru pozitia de presedinte al Biroului Municipal. Candidez pentru presedintia Biroului Municipal Bucuresti cu energia si intelepciunea cu care transform, din "Cenusareasa" in "Printesa", una dintre cele mai importante institutii ale statului. Am ajuns sa livrez speranta, energie si bucurie in vietile noastre, pentru ca exista cativa oameni politici care si-au asumat ca pot, ca voi reusi si au castigat. Ofer mai mult decat rezultate cuantificabile, mai mult decat un aer respirabil si o tara mai curata", a scris, marti, pe Facebook , Octavian Berceanu.Acesta sustine ca ofera "speranta, in locul resemnarii"."Sa ne vedem sanatosi si mai intelepti, la urne! Va multumesc pentru sustinere si vot! Politica trebuie sa ne dea, deopotriva, rezultate si speranta", a mai scris el.Berceanu a publicat si scrisoarea de intentie pe are a adresat-o colegilor carora le cere votul."Daca ati auzit de munca mea intr-o anumita institutie a statului, inseamna ca ati auzit de munca unei echipe, construita in doar 3 luni (...) Am condus astfel de echipe pentru unii dintre cei mai mari investitori ai lumii, acum 12 ani. Am lucrat in echipa cu cele mai bune ong-uri internationale de mediu. Acum construim, prin munca "cot la cot", cea mai buna optiune politica pentru Bucuresti.Daca va intrebati cum am reusit sa reduc poluarea in Bucuresti, in mai putin de 2 luni, acolo unde ceilalti au esuat timp de decenii, raspunsul este simplu. In cei 4 ani de mandat de consilier general am avut, probabil, cea mai activa munca de teren dintre toti cei 200 de consilieri bucuresteni. Am mers pe mai toate strazile, am inventariat provocarile, inclusive cele legate de mediu si am cautat solutii practice", arata Berceanu in scrisoare.