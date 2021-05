Surse: lupta pentru controlul filialei USRPLUS, exploatata de primarul Chirica pentru a trece la vot bugetul Iasiului

Baciu a fost dat afara din partid

Potrivit surselor, Organizatia USRPLUS Iasi este impartita in acest moment in doua tabere, care se lupta pentru a prelua conducerea filialei: o tabara este formata in jurul senatorului Marius Bodea si Cosette Chichirau, iar o alta tabara este formata in jurul deputatului Filip Havarneanu."Cezar Baciu este unul dintre apropiatii lui Filip Havarneanu, motiv pentru care in partid se discuta ca toata nebunia cu votul de la buget a fost bine gandita de cei doi. Cezar Baciu a fost adus in partid si pus pe liste de catre Filip Havirneanu. Asta spune multe despre votul dat de Baciu la Bugetul Local. N-are treaba cu vreun troc facut cu PNL , are treaba cu luptele din interior pentru preluarea orga nizatiei. Asta este adevarata miza", au precizat surse politice pentruAmintim ca bugetul municipiului Iasi pentru anul 2021 a fost adoptat in cadrul sedintei de miercuri a Consiliului Local, iar printre cei care au votat pentru adoptarea bugetului s-a numarat si Cezar Baciu, consilier USRPLUS care nu a respectat indicatia transmisa de conducerea formatiunii din care face parte, aceea de a nu vota bugetul.In urma votului "pentru" acordat de acesta, conducerea organizatiei Iasi a decis ca acesta sa fie exclus din partid, lucru care va duce, conform legii, la pierderea mandatului."Birourile judetene reunite ale USR si PLUS Iasi au propus Biroului National excluderea lui Cezar Baciu din partid. Cezar Baciu este consilierul local prin votul caruia a trecut astazi bugetul propus de Mihai Chirica, un buget construit cu ignorarea totala a propunerilor noastre.Potrivit legii, dupa excluderea din partid, consilierul local isi va pierde mandatul", au anuntat la acea vreme reprezentantii USRPLUS.Ulterior, intr-un interviu pentru ZiaruldeIasi , consilierul local Cezar Baciu (USRPLUS) a declarat ca nu a primit nimic in schimbul votului sau si a precizat ca nu a vrut sa gireze in continuare "cea mai grava criza politica a Iasului de dupa 1989".Baciu a sustinut si ca este "linsat" de catre colegii de partid si a subliniat ca a fost exclus din toate grupurile de discutii ale USRPLUS."Nu am primit absolut nimic in schimbul votului meu. Votul meu a fost in urma discutiilor purtate alaturi de colegii din PNL, in urma carora au fost adoptate majoritatea amendamentelor pe care le-am cerut, nu toate, intr-adevar, probabil se putea si mai bine, dar situatia in care ne aflam momentan si timpul scurs de la momentul in care trebuia aprobat bugetul, era prea mult, si nu am vrut sa blocam in continuare orasul: este cea mai grava criza politica a Iasului dupa 1989.Nu am discutat cu colegii mei din partid deoarece am fost exclus de pe toate grupurile interne de discutii, mi-a fost taiata orice cale de comunicare cu colegii mei. Voi veni cu un punct de vedere in fata lor, dar, momentan, voi astepta putin pentru ca am sesizat din toate partile un atac mediatic foarte puternic din partea lor, un linsaj la care nu pot, pur si simplu, sa raspund. E un linsaj intern in care nu mi se accepta sa-mi pot spune punctul de vedere.Ca atare, daca nu mi se ofera cale de aparare, nu as vedea de ce sa raspund prin alte surse. Democratic ar fi sa mi se accepte punctul de vedere in interiorul partidului, in fata tuturor membrilor, ei pot fi indoctrinati in momentul de fata asa cum ati spus si dvs. ca as fi un tradator. Majoritatea colegilor mei din USRPLUS, care nu sunt in CL, nu prea inteleg importanta deciziilor pe care le luam noi aici si faptul ca noi avem obligatia de asumare", a declarat Baciu.