Florin Citu, despre angajarea sotului Vioricai Dancila la Transgaz: Am cerut sa vad conditiile in care s-a derulat acel concurs

Sotul Vioricai Dancila a fost angajat consilier la Transgaz

"Am cerut informatii, acolo a fost un concurs pe care domnul respectiv inteleg ca l-a castigat. Am cerut o informare sa vad daca exista vreun element suspect la acel concurs. Am cerut o informare la secretarul general al guvernului sa aflu exact conditiile in care s-a derulat acel concurs", a explicat seful Executivului.Prim-ministrul a mai precizat ca "la Ministerul Finantelor a fost un concurs care a fost viciat si toata documentatia a fost trimisa catre DNA. Ma uit si aici".Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR , a explicat ca Viorica Dancila va lucra la Biroul Economie Verde la Banca Nationala.El a spus ca un criteriu de selectie a fost faptul ca atat ea, cat si Ioan Mircea Pascu sunt fosti europarlamentari si este nevoie de "oameni care deschid usi in Europa". Acesta a adaugat ca au fost criterii de selectie care au tinut de activitatea de lobby din trecut a fostului premier.Sotul fostului premier a fost angajat in urma unui "examen", potrivit directorului general al Transgaz, Ion Steriu, citat de G4Media.ro. Transgaz este o companie controlata de statul roman prin Secretariatul General al Guvernului."Este inginer petrolist si avem nevoie de expertiza tehnica. La aceasta etapa a trecut concursul pentru consilier, dar vreau sa il folosim in domeniul sau de activitate. Angajarea sa nu are nici o legatura cu doamna Viorica Dancila", a precizat Steriu, potrivit sursei citate.Cristinel Dancila a ocupat timp de 12 ani pozitia de director in divizia Exploatare si Productie din OMV Petrom - sucursala Arges. El a supervizat operatiunile de extractie a produselor petroliere ale OMV Petrom in judetele Arges, Dolj, Olt, Gorj si Teleorman.