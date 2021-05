Strategul Veorica si institutia Sinecurii

Va amintiti, probabil, de doamna in cauza, chiar daca ne-ar prinde bine s-o uitam. Si-a castigat porecla de "Veorica" si a reusit performanta sa duca in derizoriu orice umbra de suspiciune ca in institutiile de stat ale Romaniei e nevoie de vreun dram de competenta. Si, daca doamna Veorica a putut sa ocupe cea mai inalta functie executiva in stat, orice roman si-a putut pune, justificat, intrebarea daca competenta, educatia, experienta mai au vreun rost. Cu consecinte greu de masurat.Intr-un timp foarte scurt, doamna Veorica ajunsese subiectul unei serii nesfarsite de bancuri si-l aruncase pe Bula in anonimat. Insa, ca si rivalul Bula, doamna Veorica a manifestat o forma de viclenie vecina cu instinctul de conservare primar. Si a rasturnat ofensiva altminteri bezmetica a PSD -ului condus de Dragnea impotriva Guvernatorului BNR Pentru cei care nu-si amintesc, la scurt timp dupa ce s-a eliberat de sub "jugul tiranului" cazat de Justitie la Rahova, doamna Veorica a intors toata retorica PSD impotriva lui Isarescu si i-a asigurat si voturile necesare in Parlament pentru un nou mandat ca Guvernator BNR.Fara nici o legatura cu cele descrise mai sus (sic!!!), in zilele noastre, Mugur Isarescu a numit-o pe doamna Veorica consilier de probleme de strategie. Ca are si leul romanesc nevoie de o reteta ca sa gateasca pe euro, asta!