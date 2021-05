Viorica Dancila este noul consilier pe probleme de strategie al guvernatorului BNR, Mugur Isarescu

De la 1 iunie, Viorica Dancila va fi consilier de Strategia de Sustenabilitate si Energie Verde din cadrul BNR. Ea va face echipa cu un al fost sef al Executivului din Romania, Petre Roman Banca Nationala a confirmat marti dimineata ca fostul premier Viorica Dancila este consilier al guvernatorului BNR Mugur Isarescu. Care a fost motivatia acestei numiri? "Experienta de prim-ministru si cunostintele pe care le are in domeniu", a declarat pentru Ziarul Financiar Dan Suciu , directorul de comunicare al BNR. Vasilica-Viorica Dancila , fost presedinte al Partidului Social Democrat, a ocupat functia de prim-ministru al Romaniei de la 29 ianuarie 2018 pana la 4 noiembrie 2019. A fost prima femeie din istoria Romaniei care a detinut aceasta functie.Viorica Dancila a fost propusa pe 16 ianuarie 2018 de catre PSD pentru functia de prim-ministru, in urma demisiei prim-ministrului Mihai Tudose . Guvernul Viorica Dancila a primit votul de incredere al Parlamentului pe 29 ianuarie 2018. Guvernul a picat pe 10 octombrie 2019, in urma unei motiuni de cenzura.Viorica Dancila este membra a Partidului Social Democrat din anul 1996, in organizatia din Teleorman. De-a lungul anilor a detinut pozitii atat in cadrul PSD, cat si in cadrul administratiei locale. Viorica Dancila a fost consilier local si consilier judetean pana in anul 2009, cand a fost aleasa europarlamentar . Pana in 2018, Viorica Dancila a detinut doua mandate succesive in Parlamentul European.De asemenea a detinut functiile de presedinte de organizatie locala de partid , vicepresedinte al PSD Teleorman, presedinte al OFSD Teleorman si presedinte la nivel national al Organizatiei Femeilor Social Democrate. Pe 27 mai 2019, Viorica Dancila a devenit presedintele interimar al Partidului Social Democrat, dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat la inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. In cadrul Congresului din 29 iunie, Viorica Dancila a fost aleasa presedinte al PSD cu voturile a 2.828 de delegati.Dancila a fost candidatul PSD la alegerile prezidentiale din noiembrie 2019. A pierdut in turul al doilea de scrutin, dupa ce a obtinut 33,91% din voturi, impotriva presedintelui actual Klaus Iohannis