Romania, in zodia crizelor. Cinci posibile solutii pentru impasul politic si calculele din spatele lor

Cum poate fi rezolvat acest conflict?

Demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii a generat un amplu conflict in coalitia de guvernare PNL -USRPLUS- UDMR USRPLUS a anuntat miercuri, 14 aprilie, intr-o conferinta de presa, prin vocea copresedintelui aliantei, Dan Barna , ca nu il mai sustine pe Florin Citu la sefia Guvernului. Mai mult, potrivit surselor, USRPLUS ia in calcul sa mearga la sedinta coalitiei chiar cu propunerea ca Florin Citu sa fie inlocuit de Ludovic Orban , aceasta fiind chiar o conditie pentru ca actuala formula de guvernare sa continue.De cealalta parte, insa, liberalii au anuntat, prin vocea presedintelui partidului, Ludovic Orban , ca il vor sustine in continuare pe Florin Citu.si accepta sa-i ofere o noua sansa lui Vlad Voiculescu , sau unui alt ministru propus de Alianta USRPLUS pentru Ministerul Sanatatii. De precizat, insa, ca revenirea lui Ludovic Orban in fruntea Executivului ar insemna inclusiv o batalie castigata cu Florin Citu pentru presedintia Partidului National Liberal (PNL). Din pozitia de lider al Guvernului, sansele lui Ludovic Orban de a obtine un nou mandat la presedintia PNL cresc decisiv.. In acest caz, cu sprijinul celor de la USRPLUS o motiune de cenzura are mari sanse sa treaca, iar Guvernul Florin Citu poate fi inlocuit cu un Guvern de larga majoritate PSD-PNL. Despre acest lucru a vorbit miercuri si prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan , care a exclus categoric o eventuala alianta cu PSD "Este exclus sa facem o alianta cu PSD. Mergem alaturi de USR PLUS si UDMR", a declarat Rares Bogdan. De mentionat ca intr-un guvern de mare coalitie PNL-PSD, locul UDMR nu mai are sens.. Liberalii ar putea guverna minoritar, cu sprijinul celor de la PSD, insa social-democratii au precizat ca nu vor sustine din Parlament niciun guvern minoritar PNL sau USRPLUS.Este un scenariu adus in discutie de PSD. "Daca Iohannis nu e in stare sa isi faca treaba de mediator, singura solutie este sa ne intoarcem la popor prin alegeri anticipate, pentru ca actualul Parlament nu mai raspunde vointei populare, iar romanii s-au lamurit cat de nocivi sunt PNL si USR PLUS pentru intreaga societate", spun reprezentantii PSD. Un astfel de scenariu, insa, este foarte greu de realizat. In Romania nu s-au putut organiza pana acum alegeri inainte de termen. Procedura pentru organizarea de alegeri anticipate este complicata si presupune ca premierul - Florin Citu, in acest caz - sa isi dea demisia. Apoi presedintele Iohannis trebuie sa numeasca de doua ori un premier propus de majoritatea parlamentara, iar alesii sa il respinga. Doar in acest caz seful statului poate cere dizolvarea legislativului si organizarea alegerilor anticipate.. Este o varianta care ar aduce linistea in Partidul National (PNL), insa ar genera un nou conflict, de aceasta data in USRPLUS. Cedarea portofoliului de la Sanatate celor de la PNL ar insemna o lovitura de imagine pentru USR si Dan Barna. De altfel, in interiorul USRPLUS exista discutii la acest moment despre un nou ministru al Sanatatii. Daca cei de la USR l-ar vrea in locul lui Voiculescu pe senatorul Adrian Wiener , portofoliul revine PLUS, iar Dacian Ciolos refuza o altfel de mutare, intrucat ar da un semnal prost despre raportul de forte din USRPLUS.