Cine este principalul candidat la functia de ministru al Sanatatii. S-a intors voluntar la spital, din pozitia de senator, pentru a trata bolnavi de COVID

Medicul Adrian Wiener (48 de ani), actual deputat USR-PLUS, este principalul candidat la functia de ministru al Sanatatii, conform surselor politice.Numele lui Wiener a aparut dupa demitarea lui Vlad Voiculescu , in conditiile in care portofoliul de la Sanatate trebuie ocupat de USR-PLUS, conform algoritmului de guvernare.Medicul Wiener, actual deputat USR-PLUS, a fost senator din partea USR in legislatura 2016-2020. La alegerile din decembrie 2020, a fost ales deputat din partea coalitiei.Wiener a ajuns in atentia opiniei publice in vara anului 2020. Atunci, in mijlocul pandemiei de COVID, a anuntat ca se intoarce voluntar la Spitalul din Arad pentru a trata pacientii de COVID. Wiener a coordonat sectia pentru bolnavii de coronavirus, in conditiile in care Aradul a fost puternic lovit de virus in timpul primului val al pandemiei.Adrian Wiener a mai candidat si pentru functia de primar al municipiului Arad. A obtinut locul 2 in alegeri, cu aproximativ 26% din voturi, in urma candidatului PNL