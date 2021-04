Rafila, despre acuzatiile lui Vlad Voiculescu privind raportarea deceselor COVID: "Ne-am razbunat ca nu mai suntem ministru si lansam bombe de presa"

Intr-o interventie la Romania TV, Rafila a spus ca a avut incredere in Vlad Voiculescu , dar ca declaratiile pe care le-a facut acesta au efectul de a "creea neincredere" in sistemul medical."Mi se pare incredibil. Dansul a mentinat ca nu are dovezi. El a spus ca nu poate sa dovedeasca. Fac o declaratie, dar nu pot sa dovedesc. Lansez aceasta informatie care creeaza neincredere in populatie.Sigur, daca exista o diferenta intre platforme de 1 un 2 cazuri, se poate intampla. Daca e vorba de diferente mari, sistematice datorate unor negliente sau rele intentii, e alta discutie", a precizat Alexandru Rafila. Medicul, care este si deputat PSD, a mai precizat ca ministrul Sanatatii putea cere verificari de la STS "Daca el stia lucrul asta, de ce nu a facut nimic? De ce nu a solicitat o investigatie? Lucreaza cu STS. Mi se pare doar o declaratie pentru presa si public ca sa accentueze neincrederea in sistemul de sanatate. Ne-am razbunat ca nu mai suntem ministru si lansam bombe de presa. Daca sunt diferente mari, nu avea decat sa se adreseze Parchetului", a precizat deputatul PSD, Alexandru Rafila Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a afirmat, vineri seara, referitor la raportarea deceselor de coronavirus , ca nu se cunoaste adevarata amplitudine a diferentelor intre cifre, dar, comparand doar la nivelul unui spital, au rezultat "diferente semnificative". Voiculescu atrage atentia ca nu s-a referit la "morti acunsi".Intrebat, vineri seara, la Digi 24, despre amplitudinea fenomenului referitor la raportarea deceselor de coronavirus, Vlad Voiculescu a declarat: "Nu putem stii inca (...) Pe de o parte vorbim despre o metodologie care este imperfecta, lucru pe care pot sa-l spun cu certitudine. Rezultatul aceste metodologii este o diferenta a carei amplitudine nu o cunoastem".Ministrul a precizat ca investigatia a inceput abia in urma cu cateva zile, dupa ce i-a fost semnalata problema de catre un consilier