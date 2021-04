CTP, despre Vlad Voiculescu: "Vad decat eforturi din partea domniei sale de a face cat mai mult rau imprejur, dupa ce a fost scos din functia de ministru"

"Sunt mii de morti pe care ii ascund astia din cifre, asa ne-a spus domnul Voiculescu. A spus nu este exclus sa fie mii de morti in plus. Din ce a spus domnul Voiculescu, si anume ca se ascund morti, rezulta ca transmisie in opinia publica ideea ca au dreptate cei care au zbierat in fata spitalelor asasinilor pentru ca rezulta clar, toata lumea isi da seama acum, medicii omoara oameni in spitale si astia ii ascund din cifre. Acele dihanii care i-au strigat medicului Andrei Moldovan, inseamna ca au dreptate, potrivit domnului Vlad Voiculescu ", a declarat Cristian Tudor Popescu , la Digi 24.CTP a mai spus ca declaratiile lui Vlad Voiculescu nu se bazeaza pe nici un suport, pentru ca nu isi asuma nicio cifra."Am spus despre domnul Voiculescu ca este un politician prost, dar un om cu intentii bune. Retrag ambele calificari. Pentru ca domnul Voiculescu nu este prost, iar, in ceea ce priveste intentiile, eu nu mai vad decat eforturi din partea domniei sale de a face cat mai mult rau imprejur, dupa ce a fost scos din functia de ministru.Aceasta declaratie a domniei sale care nu se bazeaza pe niciun fel de suport, nu isi asuma nicio cifra si spune ca nu am documentat, nu o sa folosesc cifre. Spuneam ca domnul Voiculescu nu este prost, este pe cat de inteligent, pe atat de perfid. Aceasta exprimare nu este exclus sa fie mii de morti in plus, este facuta in asa fel incat sa spuna: am spus ca erau, am spus ca nu este exclus", a mai comentat jurnalistul.El mai crede ca prin astfel de declaratii, loveste in institutiile si asa subrezite ale statului."Cum poti ca persoana responsabila cum poti sa faci aceasta declaratie publica inainte sa existe vreo confirmare? Oamenii acum pot sa nu mai aiba nicio incredere in cifre, mai ales intr-o perioada in care circula tot felul de teorii, conspiratii si manipulari ordinare impotriva vaccinarii, impotriva mastii, este un infern. In aceste conditii vine domnul Voiculescu, imediat dupa ce a fost dat afara, vine si ne comunica acest lucru, fara a argumenta cu dovezi. Problema este ca loveste in credibilitatea si asa extrem de subrezita a autoritatilor si institutiilor din Romania. Oamenii pot sa intre intr-o stare de nesiguranta", a mai precizat jurnalistul.