Emil Boc, mesaj dur la adresa USR: "Nu guvernam pe la colturi, ci guvernam o tara. Nu ne luam mingea si plecam"

"Cand se erodeaza increderea intr-un ministru esti obligat sa faci un act de remaniere.Coalitia trebuie sa stea asezata si sa mearga mai departe. USR trebuie sa-si pregateasca alt ministru", a declarat Emil Boc , primar al municipiului Cluj Napoca, referitor la situatia din coalitie, intr-o interventie la Antena 3."Nu guvernam pe la colturi, ci guvernam o tara. Nu ne luam mingea si plecam. Avem o pandemie de gestionat (...) Din mers o persoana trebuie sa preia conducerea la Sanatate. Trebuie asigurata infrastructura pentru vaccinare, avem lucrurile legate de ATI. USR are cel mai important test de pana acum. E un partid sau e o adunare politica". Dupa revocarea lui Vlad Voiculescu, conducerile USR PLUS au transmis ca "demiterea ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu , este o decizie unilaterala si imatura a premierului Florin Citu care pune sub semnul intrebarii capacitatea domniei sale de a conduce un guvern de coalitie functional"."Din acest moment, Florin Citu nu mai are sustinerea Aliantei USR PLUS pentru ramanerea in functia de prim-ministru", a fost mesajul USR PLUS.De asemenea, cele doua partide au cerut de urgenta o sedinta a Coalitiei pentru a discuta retragerea sprijinului politic pentru premierul Citu.Presedintele PNL Ludovic Orban a comentat miercuri revocarea lui Vlad Voiculescu de la Mionisterul Sanatatii,precizand ca este obligatia constitutionala a premierului de a veghea la buna functionare a Guvernului si de a interveni cand e cazul, pentru a asigura buna guvernare, exprimand sustinerea PNL pentru decizia prim-ministrului. De asemenea, Orban a precizat ca pentru PNL nu exista o alta solutie politica de guvernare decat actuala coalitie. Orban a exclus varianta unui Guvern minoritar, dar si posibilitatea renegocierii ministerelor in coalitie.