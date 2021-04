Medicul Sorin Paveliu, despre declaratiile fostului ministru Vlad Voiculescu: "Ce pretinde ca ar fi facut vine in contradictie frontala cu realitatea"

"Hai s-o lamurim si cu aceasta Conferinta de presa a fostului ministru al Sanatatii.A sunat ca o predica rostita din amvon, mai corect ca un cuvint spus la despartirea de cineva drag, in cazul de fata de ceva drag, fotoliul de ministru. Daca cineva ar avea rabdarea sa reasculte lunga cuvintare ar putea sesiza lungul sir de cuvinte lacrimogene, aparent puternice, parca anume selectate de un jurnalist fara talent, pentru a ascunde fondul care, din pacate este gol.Ce pretinde ca ar fi facut, fara a fi fost ceva concret, vine in contradictie frontala cu realitatea, oglindita chiar de site-ul MS unde se gaseste raportul de activitate prezentat Premierului in 26 martie a.c. adica cu doar doua saptamini in urma. Pentru a nu ingreuna cercetarea, iata realizarile:* Dotarea spitalelor pentru combaterea COVID-19* Cresterea numarului de paturi ATI si paturi de terapie acuta* Cresterea capacitatii de testare la nivel national* Adaptarea indicatorilor epidemiologici pentru o imagine reala a evolutiei pandemiei (iata aici si documentul http://www.ms.ro/.../uploads/2021/03/Raport-activitate-3.pdf)M-a impresionat ascunsul in spatele imaginii de specialist a doamnei dr.Moldovan (calitate pe care nu i-a contestat-o nimeni,"culpa" domniei sale fiind inabilitatea politica) si a celei de expert a presedintelui Andrei Gheorghe de CNAS.Lupta cu Mafia (cealalta Mafie, alta mafie, sau MAFIA impersonal) s-a rezumat la scoaterea la concurs a posturilor de directori ai CJAS, fapt de normalitate de altfel, care insa NU ARE absolut nicio legatura cu Ministerul Sanatatii!Daca era ceva care ar fi avut legatura cu domnia sa era tocmai activitatea directorilor de Directii sanitare, pe care acum ii acuza dar despre care nu a suflat absolut nicio vorba cind au fost in subordinea sa.Despre incalcarea cu repetitie a legii (purtatul mastii, accesul neautorizat al unui consilier onorific al unei baze de date nepublice - despre senzationalul desconspirarii unei unitati militare in care se vaccinau cei din serviciile secrete - ca si cum protejarea identitatii acestora nu ar fi necesara, de parca ar fi dusmanii nostri), despre accesarea telefoanelor pacientilor, despre necunoasterea unui ordin de ministru despre care discutase cu reprezentantii clerului ore, despre incalcarea legii transparentei decizionale si ignorarea informarii Premierului asupra unui subiect care l-ar fi putut expune la atacuri (justificate sau nu) despre fuga de presa si multe altele, nicio vorba.In concluzie, Ministrul ar fi trebuit sa ne spuna care au fost masurile pe care le-a luat pentru a intrerupe transmiterea noului coronavirus, cum s-a pregatit pentru reorganizarea sistemului pentru ca episodul Foisor sa nu se intimple. Nu a fost prioritatea sa.Am retinut ca mai exista cel putin o alta persoana care desi nu este un diamant este membru al aceluiasi PLUS, pe care VVV ar sustine-o pentru functia de Ministru, care in prezent ocupa functia de secretar de stat, cu speranta ca va putea s-o coordoneze pentru atingerea obiectivelor, declarate sau nu. Si fostul ministru Costache, consilier onorific al Premierului a procedat oarecum similar, dar este o alta poveste. Slava Domnului, resursa umana a Plus nu s-a epuizat!PS: Sper ca Premierul Citu nu va face greseala de a da replica la aceasta tardiva conferinta de presa, cazind in capcana unei dezbateri cu un fost membru al echipei sale de care tocmai s-a lipsit!", a scris Paveliu pe pagina sa de Facebook.