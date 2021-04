Kelemen Hunor: "Guvernul trebuie sa mearga mai departe. Tara nu poate fi aruncata intr-o instabilitate politica"

"Sigur, este o situatie nedorita, dificila, peste care trebuie sa trecem, fiindca aceasta coalitie si acest Guvern si-a asumat un rol important, o responsabilitate importanta si, cum am mai spus, nu putem sa acceptam ca soarta coalitiei sta intr-un singur ministru. Trebuie sa mergem mai departe si nu exista alternativa la aceasta coalitie. Si sunt convins ca USR PLUS va veni cu o nominalizare foarte repede. Va fi o discutie in coalitie si nu se pune problema sa ne gandim la alte variante", a precizat vicepremierul.El a anuntat ca prim-ministrul Florin Citu are sustinerea UDMR, o criza politica fiind de neacceptat si un semnal de nedorit pentru partenerii externi ai Romaniei."Florin Citu are sustinerea noastra in continuare, a condus cu responsabilitate si cu multa empatie Guvernul, pana acum, si sunt convins ca va avea aceasta posibilitate sa conduca mai departe Guvernul. Trebuie sa trecem peste aceasta situatie.Da, pentru toata lumea este o situatie nedorita, dar nu se pune problema sa ne gandim la schimbarea primului ministru, sa reluam discutiile, sa aruncam tara intr-o instabilitate politica si nu putem transmite nici cetatenilor, nici societatii la modul general, dar nici partenerilor nostri externi ca nu suntem in stare sa gestionam o situatie politica si permanenta. Ne intoarcem intr-o criza politica, nu este de acceptat", a argumentat liderul UDMR.Potrivit acestuia, este nevoie de maturitate, context in care nu trebuie puse conditii in coalitie, fiind atributia premierului de a face remanieri guvernamentale."Este nevoie de maturitate si nu trebuie sa punem conditii unii altora, fiindca remanierea e treaba prim-ministrului si el, cand face o astfel de remaniere , anunta remanierea si Guvernul trebuie sa mearga mai departe. Deci, din acest punct de vedere, eu apelez la responsabilitatea colegilor nostri si la o discutie calma in coalitie in zilele urmatoare", a adaugat vicepremierul Kelemen Hunor.Miercuri, vicepremierul Dan Barna , copresedinte USR PLUS, a solicitat o intrunire de urgenta a coalitiei de guvernare pentru a discuta despre retragerea increderii prim-ministrului Florin Citu, dupa ce acesta l-a demis pe Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii."Cerem o intalnire de urgenta, astazi sau cel tarziu maine, a coalitiei pentru a avea un dialog responsabil - responsabil, acesta este cuvantul cel mai important - cu domnul presedinte Ludovic Orban , cu domnul presedinte Kelemen Hunor, pentru a discuta retragerea increderii premierului Citu si a discuta solutia prin care USR PLUS continua sa pastreze responsabilitatea alaturi de PNL , alaturi de UDMR, (...) in ceea ce inseamna Romania de dupa criza si in ceea ce inseamna o Romanie care incepe sa se insanatoseasca. Faptul ca stam de saptamani intregi pentru un balet politic , fara sa vedem un sprijin al premierului, este o problema foarte dramatica pe care vrem sa o clarificam in cadrul coalitiei. Si spun asta pentru ca i se reproseaza lui Vlad Voiculescu lucruri pe care nu le-a avut niciun moment in control", a afirmat Dan Barna, la Palatul Parlamentului.