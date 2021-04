Orban despre mortii ascunsi ai lui Voiculescu: "Bate campii. Mi s-a parut ca trece in bancile opozitiei, alaturi de AUR si PSD"

"Bate campii. (...) Ai fost ministru patru luni si sa te trezesti ca... n-a dat niciun exemplu concret", a afirmat Orban. "Prin declaratiile de ieri fostul ministru al Sanatatii mi s-a parut ca trece in bancile opozitiei, alaturi de AUR si PSD , dand apa la moara la toate asertiunile fara niciun fundament, toate minciunile si dezinformarile", a adaugat el.Intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta in Maramures, cum comenteaza afirmatiile fostului ministu al Sanatatii conform carora decesele COVID nu sunt raportate corect, Orban a replicat: "Bate campii. E un sistem de... nici nu pot sa intru pe asemenea, cum sa spui asa ceva? Ai fost ministru patru luni si sa te trezesti ca... n-a dat niciun exemplu concret"."Prin declaratiile de ieri fostul ministru al Sanatatii mi s-a parut ca trece in bancile opozitiei, alaturi de AUR si PSD, dand apa la moara la toate asertiunile fara niciun fundament, toate minciunile si dezinformarile care au aparut de-a lungul timpul privitoare la acest subiect. E o aberatie, n-are niciun fel de baza i de altfel nu a prezentat niciun fel de argument pe tema asta", a sustinut Orban. Vlad Voiculescu a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca exista diferente fundamentale intre decesele raportate de COVID si cele reale."Avem un ministru interimar al Sanatatii care nu stiu cat timp are, dar sunt cateva lucruri la care lucram, respectiv le investigam. O sa-l rog pe domnul ministru interimar, care ocupa de asemenea functia de prim-ministru, sa revada metodologia facuta sub conducerea PNL anul trecut cu privire la raportarea deceselor din spitale COVID-19. Nu as vrea sa arunc cu numere pentru ca nu am reusit sa documentam acest lucru, dar investigatia noastra ne arata ca exista diferente fundamentale intre numerele raportate si cele reale", a afirmat Voiculescu.Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu afirma, vineri seara, referitor la raportarea deceselor de coronavirus, ca nu se cunoaste adevarata amplitudine a diferentelor intre cifre, dar, comparand doar la nivelul unui spital, au rezultat "diferente semnificative". Voiculescu atrage atentia ca nu s-a referit la "morti acunsi".