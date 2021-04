Europarlamentarul USRPlus, despre retragerea sprijinului pentru Florin Citu: "Premierul si-a incalcat mandatul. Romania nu e condusa de un maharajah"

"Cateva secunde de luciditate:1. Plecarea premierului Citu nu inseamna ca se schimba formula guvernamentala, ci ca vine un om care isi asuma in mod real programul de guvernare, ceea ce dl Citu nu a facut; acel om care va veni are deja o echipa care functioneaza. Sa o foloseasca si sa o respecte.2. Locul gol de la Ministerul Sanatatii nu este decizia USR PLUS, ba dimpotriva, USR PLUS a dat un om la Ministerul Sanatatii care sa faca in mod real ce a asumat dl. Citu atunci cand a preluat portofoliul de premier . Dl Citu nu a asumat singur acest portofoliu, ci in echipa. Daca unilateral iti decimezi echipa, esti responsabil sa gestionezi si criza pe care o generezi luand aceste decizii.3. Ce facem, de cate ori se trezeste premierul suparat, mai demite cate un ministru - pentru ca a operationalizat o decizie comuna - si mai declanseaza cate o criza? Asta nu inseamna guvernare responsabila. Romania nu are o structura executiva condusa de un maharajah ci de un om al carui mandat e dat de toata coalitia de guvernare. Pentru ca fara el, nu era premier. Nu aud pe nimeni care sa spuna ca premierul si-a incalcat mandatul. Da, a facut-o", a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.