Secretarul general al PNL, dezamagit de Vlad Voiculescu: "Tara e in criza, oamenii mor, iar unii au chef de declaratii politice"

"Nu cred asa ceva si ar fi extrem de grav pentru ca ar da apa la moara exact conspirationistilor. Nu cred acest lucru, dar trebuie sa ne confirme domnul Barna si specialistii din Ministerul Sanatatii. Insa imi pare rau ca s-a ajuns aici, ca un ministru din coalitia de guvernare sa vina sa faca opozitie prim-ministrului Romaniei, care e in aceeasi guvernare si in aceeasi coalitie. Nu este normal si trebuie sa dam dovada de maturitate, pentru ca lumea asta asteapta de la noi. Tara este in criza, oamenii mor, avem nevoie de paturi la ATI, iar unii au chef de declaratii politice. Sincer, imi displace foarte mult situatia si sper ca in urmatoarele zile sa revenim la normalitate in ceea ce priveste situatia politica", a spus Sighiartau.Secretarul general al PNL considera ca Vlad Voiculescu si-a exprimat, vineri, "niste frustrari dupa ce a fost demis"."Astazi am vazut o conferinta de presa a domnului Vlad Voiculescu mai mult politica. Este normal, pentru ca si-a exprimat niste frustrari dupa ce a fost demis de catre prim-ministrul Florin Citu , insa eu sper si fac un apel cu aceasta ocazie la maturitate. Lumea ne-a votat ca sa guvernam impreuna, ca sa guvernam responsabil tara impreuna, sa trecem tara prin aceasta criza pandemica si economica si sper ca partenerii nostri de la USR -PLUS sa aiba intelepciune, sa revina la masa Guvernului si sa mergem inainte cu aceasta guvernare", a mai declarat Robert Sighiartau.Liderul PNL apreciaza ca solutia pentru iesirea din acest impas este ca USR-PLUS sa desemneze o alta persoana pentru functia de ministru al Sanatatii, pentru ca "lumea, la Ministerul Sanatatii, nu incepea si se termina cu domnul Voiculescu".Robert Sighiartau a participat, vineri, la o intalnire pe care presedintele PNL, Ludovic Orban , a avut-o, la Bistrita, cu conducerea si membrii organizatiei judetene Bistrita-Nasaud.