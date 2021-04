Vlad Voiculescu: "La Spitalul Colentina sunt peste 500 de morti in plus. Cineva nu a raportat cum trebuie"

"Constati o problema, constati urgenta si stabilesti cine o sa se ocupe de ea. Ceea ce ne-a sarit in ochi este ca numarul deceselor in platforma in care raporteaza doar spitalele este semnificativ mai mare decat numarul deceselor din platforma in care raporteaza toata lumea. La Spitalul Colentina diferenta este de sute, peste 500, si la spitalul ROL 2, acea unitatea militara din curtea Spitalului Ana Aslan sunt diferente. Cineva nu a raportat cum trebuie sau rezultatele nu au fost validate cum trebuie. Principala responsabilitate este la Institutul National de Sanatate Publica", a mai declarat Voiculescu, la Europa FM.Fostul ministru sustine ca a descoperit diferente in raportarile mortilor de Covid-19 la nivelul mai multor spitale.Este vorba despre o platforma a Ministerului Sanatatii, unde sefii spitalelor raporteaza decesele cauzate de Covid si o platforma mai elaborata, CORONAFORMS, unde raporteaza si alte autoritati, inclusiv medici de familie. Unele decese sunt insa invalidate de Directiile de Sanatate Publica (DSP)."Exista doua platforme, o platforma in care raporteaza doar spitalele si o a doua in care raporteaza si spitalele, si medicii de familie, prin DSP-uri. Numarul de decese in patforma in care raporteaza doar spitalele e semnificativ mai mare decat numarul de decese din paltforma in care ar trebui sa raporteze toata lumea", a spus fostul ministru la Europa FM.Voiculescu a vorbit si despre scandalul cu privire la documentul privind infiintarea grupului de analiza a datelor COVID. "E trist ca exista o discutie sau o replica a premierului in legatura cu acest lucru. Exista o decizie a unui secretar de stat in legatura cu acest grup de lucru. Actul este si public si discutia daca actul respectiv a avut dosar cu sina este ridicola. Pe documentul publicat data este de 12 aprilie, pe 14 am fost demisi. Toata discutia ar trebui sa fie pe fond. Grupul nu a apucat sa lucreze. Au fost cateva intalniri in care ne-am lamurit ca exista o problema si grupul de lucru ar fi trebuit sa mearga la nivelul fiecarui spital", a mai dsustinut Vlad Voiculescu Informatiile aparute in presa cu privire la existenta unui document transmis in atentia premierului Florin Citu , referitor la constituirea unui grup de lucru in cadrul Ministerului Sanatatii privind verificarea raportarilor zilnice privind evolutia pandemiei COVID-19 sunt false si lipsite de fundament, transmite Executivul, precizand ca la cabinetul prim-ministrului, la Registratura Generala si la Secretariatul General al Guvernului nu a fost inregistrat niciun document cu acest subiect.De asemenea, Executivul anunta ca "la nivelul aparatului de lucru al Guvernului vor continua verificarile si, daca se va dovedi ca atribuirea caracterului oficial al documentului este falsa, cu siguranta organele competente se vor autosesiza".Precizarile vin dupa ce fostul purtator de cuvant in Cabinetul Ciolos si membru in Consiliul National al PLUS Liviu Iolu a prezentat duminica seara un document din 12 aprilie, de la cabinetul fostului secretar de stat in Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan , care prevede constituirea grupului tehnic de lucru in vederea verificarii modalitatii de raportare a datelor referitoare la infectia cu virusul SARS-COV-2. "Nu stiu cine il consiliaza pe domnul Citu, dar ii ingroapa zilnic orice urma de onorabilitate si il indeamna sa minta", a afirmat Iolu.