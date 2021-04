Vlad Voiculescu, despre coruptia din Sanatate: "Sunt carnete de partid aproape peste tot. Exista un sistem care traieste din banii statului si care este intesat de sinecuri"

"Exista un sistem care traieste din banii statului si care este intesat aproape la fiecare nivel de sinecuri si de interese care nu de putine ori sunt legate de un partid sau altul. Ssta este o certitudine. In sanatate vorbim despre institutiile principale, vorbim despre Ministerul Sanatatii, vorbim despre Casele de Asigurari, vorbim despre Directiile de Sanatate Publica, vorbim despre Serviciile de Ambulanta Judetene, aproape in fiecare punct, oriunde calci, calci pe un carnet de partid", a declarat Vlad Voiculescu la Digi24, vineri seara Voiculescu a dat drept exemplu directorul DSP Timis despre care a spus ca are carnet de partid de la PNL si ca a propus carantinarea Timisoarei si a localitatilor conduse de primari de la USR PLUS."Vrei sa faci ceva, ti se pare, nu ti se pare ci ai date concrete ca la Timisoara se impune carantina, directorul DSP de la Timisoara, de la judetul Timis, are carnet de partid de la un anumit partid. De la PNL in cazul de fata. Directorul DSP propune carantinarea Timisoarei si a localitatilor care au primari USR PLUS, le exclude de la carantinare pe cele care au primari PNL. Este noaptea mintii", a declarat Vlad Voiculescu De fapt, in acelasi timp cu municipiul Timisoara, oras condus de primar de la USR PLUS, au fost carantinate si comunele Giroc - condusa de primar de la PSD , Dumbravita - condusa de primar USR PLUS, Mosnita Noua - condusa de primar de la PNL si Ghiroda - condusa de primar de la PNL.Vlad Voiculescu a mai declarat ca saptamana trecuta a fost evaluat directorul DSP Timis, dar ca "intre timp a existat o interventie", referindu-se la schimbarea sa din functie."A fost evaluarea saptamana trecuta, facuta de doamna doctor Moldovan, rezultatele acestei evaluari se vor fi vazut, dar iata ca intre timp a existat o interventie", a declarat Voiculescu.Fostul ministru al Sanatatii a declarat ca in ultimele saptamani s-a facut o evaluare a directorilor de DSP si ca in anumite cazuri acestia sunt slab pregatiti."In ultimele 2-3 saptamani (s-a facut evaluarea directorilor de DSP). Concluzia este: slaba pregatire profesionala in anuite cazuri, carnete de partid aproape peste tot. Aveam de gand sa organizam concursuri, sa deplitizam spitale, DSP-uri, in urmatoarele luni. Am demarat concursuri pentru toate CJAS, adica vreo 45 miliarde de lei sunt principala sursa de bani din sanatate. Sunt convins ca sunt suparari mari pentru ca nu stiu prea multi presedinti de Case de Asigurari care sa nu aiba carnet de partid", a declarat Voiculescu.