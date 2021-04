LIVE VIDEO Vlad Voiculescu, atac dur la adresa lui Florin Citu: Ne-am pomenit cu un premier care si-a permis sa "ievalueze" o echipa pe care nu o cunoaste, exact ca Tudorel Toader

UPDATE Vlad Voiculescu : Mandatul meu s-a incheiat acum doua zile si asta a pus punct unui numar de 113 de mandate si 113 zile de ciocniri intre mentalitati. Mi-e teama pentru oamenii din tara asta care au nevoie de ajutor, dar sunt vazuti doar ca electorat. Daca superi sistemul, nu mai e nevoie de argumente pentru a te elimina.Aveam experienta din 2016 de la Ministerul Sanatatii si, totusi, am gasit vulnerabilitati care sunt infricosatoare pentru ca vorbesc despre neputinta coordonarii, despre neputinta unui sistem de a-si servi cetatenii. Aceste vulnerabilitati nu sunt personale, ci ale unui sistem. Ai nevoie de timp, de oameni si o anumita abordare ca sa schimbi lucrurile. Ai nevoie de oameni ca doctorul Andreea Moldovan Am preluat un minister al Sanatatii in colaps.Cred ca am gresit in anumite aspecte si atunci cand m-am asteptat la o anumita decenta din partea multor politicieni sau din partea unei parti a presei.Am crezut ca premierul numit de o coalitie nu va folosi forta pe care i-am dat-o pentru ratiuni care tin de cariera sa politica. Cred ca Romania are nevoie de politicieni care sa actioneze in interesul oamenilor.Credeam ca am iesit din epoca epoletilor, a specialilor. M-am inselat.Am insistat ca vaccinarea sa fie facuta mai intai pentru batrani si bolnavi. A fost decizia altcuiva ca lucrurile sa se intample altfel.Atunci cand am facut un gest nici macar menit sa arate acest aspect, ci un gest de transparenta, am avut o investigatie a unui Corp de Control, culmea, a premierului Romaniei, care si-a asumat un nivel de transparenta, un Guvern in care ideea ca toti suntem egali in fata legii era una dintre valorile de baza.Ne-am pomenit cu un corp de control care a aruncat acuzatii neintalnite in lumea civilizata, un premier care da un semnal si semnalul acesta este mai important decat acuzatiile in sine care sunt ridicole. Semnalul este ca daca vrei sa aperi interesul public, daca vrei transparenta, daca vrei sa oferi informatii publice trebuie sa te temi.Fiecare accident din sistemul sanitar a fost manipulat, folosit politic. Ce e nefiresc e ca parteneri de coalitie sa foloseasca accidente sau moduri mai putin perfecte de a aborda o situatie precum cea de la Foisor sau Babes.Responsabilitatea clara pentru evacuarea de la Foisor era in sarcina altcuiva. Lucrurile astea le-am lasat sa treaca pentru ca m-am gandit ca intr-un guvern de coalitie exista niste limite.In final, ne-am pomenit cu un premier care isi bate joc de munca unei echipe pe care nu a cunoscut-o si pe care si-a permis sa o ievalueze exact ca Tudorel Toader Stirea initiala:"Le multumesc celor care duc greul zilele astea", a spus Vlad Voiculescu intr-o scurta interventie, inainte de a-i da cuvantul fostului secretar de stat Andreea Moldovan Andreea Moldovan: "Am venit in echipa la solicitarea domnului ministru Vlad Voiculescu. Mi-am dorit sa fiu alaturi de el pentru ca stiam ca are ganduri bune. Am apreciat ca nu am fost deloc conditionata politic. Alaturi de mine au venit si alti profesionisti apolitici.Pentru mine a fost extrem de important, venind dintr-un spital de stat, sa stiu ce se intampla acolo. Un alt avantaj al meu a fost ca stiu sa comunic cu colegii din tara, astfel incat am stiut care sunt problemele lor reale.Acele apeluri prelungite pe care le-am avut cu reprezentantii DSP-urilor, cu managerii spitalelor au fost prilejuri adevarate de a sti ce se intampla".In privinta Ordinului care a dus la demiterea ministrului Sanatatii, Andreea Moldovan a declarat ca a fost discutat cu specialisti. "Nu am lucrat de capul meu. Niciodata nu am crezut ca detin adevarul absolut si stiu sa fac lucrurile de capul meu", a declarat Andreea Moldovan.