Un critic al regimului lui Putin a fost reținut în fața casei sale din Moscova

Vladimir Kara-Murza, un critic proeminent al Kremlinului, care a supraviețuit la două suspecte de otrăvire, a fost reținut luni în fața blocului său din Moscova, potrivit politicianului rus de opoziție Ilya Yashin și rapoartelor din presă.

„Vladimir Kara-Murza a fost reținut de poliție la Moscova, lângă casa lui”, a scris Yashin pe Twitter. „Nu este încă clar pentru ce”.

Yashin a spus pentru CNN că a aflat despre detenție de la avocatul lui Kara-Murza.

Politician Vladimir Kara-Murza was detained outside his home in #Moscow.

After the start of the war in #Ukraine, Kara-Murza, together with other #Russian dissidents and public figures, created the Russian Anti-War Committee. pic.twitter.com/mfYDKFuN4l