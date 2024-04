Un fost membru al consiliului orașului Holyoke din statul american Massachusetts, Wilmer Puello-Mota a intrat în armata rusă, după ce a fugit din America, înainte de un proces în care era cercetat pentru posesie de pornografie infantilă, fals în documente și obstrucție a sistemului judiciar.

Înainte de înrolarea oficială, bărbatul a participat ca voluntar la atacul asupra orașului Avdiivka, conform Realitatea Crimeei.

Here’s your typical children predator, now raping people in Ukraine https://t.co/tNTT1EOYRM — Woof Jean-Pascal Fella Woof 🐶 (@JeanPascalMorin) April 4, 2024

Potrivit unui videoclip postat pe canalul de Telegram „Yugra Z Oficial”, „Vil” a semnat un contract cu Ministerul Apărării din Rusia la Centrul Patrioților. Știrea fiind publicată și de publicația proguvernamentală URA.

The Agentsvo Telegram channel says Wilmer Puello-Mota, a former city councilor in Massachusetts, who is wanted at home for the alleged possession of child pornography, forgery, and obstruction of justice, might have joined Russian troops invading Ukraine. https://t.co/o1zUXtx8xB — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) April 4, 2024

Conform bloggerului Yuri Kotenok, americanul fugar a intrat în armata Rusiei pentru „o plată de 745.000 de ruble imediat, circa 7.500 de euro, și 150.000 de ruble, aproximativ 1.500 de euro la fiecare două luni”.

Wilmer Puello-Mota a fugit din SUA pe 7 ianuarie, potrivit postului de televiziune WWLP.

El a fugit din America cu 2 zile înainte să meargă la un tribunal din Rhode Island. A luat avionul din SUA către Istanbul, de unde este posibil să fi ajuns în Rusia. După ce a fugit, bărbatul a postat o fotografie pe Facebook cu Kremlinul din Moscova și și-a pus ca loc de muncă Ministerul Apărării rus.

Puello-Mota a fost arestat pe 2 septembrie 2022 pentru deținere de pornografie infantilă. El a fost eliberat după ce a plătit 20.000 de dolari cauțiune. A continuat să participe la ședințele consiliului municipal, asta pentru că un judecător a fost de părere că nu poate fi dat la o parte până de nu este găsit vinovat. La scurt timp, în septembrie 2022, a fost scos din consiliu.

După înrolare, Puello-Mota a apărut într-un clip postat pe Instagram, fiind îmbrăcat în uniformă militară rusă și ținând în mână un steag SUA la Avdiivka.

„Trebuie să sprijinim Rusia. Trebuie să ne asigurăm că obiectivele noastre sunt atinse”, afirmă el în clip.

Well. One way to escape child pornography charges when you're a city councilor in Holyoke, Massachussetts like Wilmer Puello-Mota, is to skip bail, flee to Russia and sign a mercenary contract to go kill Ukrainians in Ukraine. https://t.co/DxP8x2pXyH — ystrïya (we/us) (@yatakalam) April 4, 2024

Conform serviciului rusesc al BBC, mercenarii străini luptă în armata rusă, ca parte a Regimentului 119 de Parașutiști.