Un politician rus a izbucnit în lacrimi în timpul unei emisiuni TV în care era comentată scufundarea navei amiral Moskva VIDEO

Un politician rus a izbucnit în lacrimi în timpul unei emisiuni TV în care era comentată scufundarea navei amiral Moskva, uitând varianta oficială a Rusiei potrivit căreia nava ar fi fost avariată de o explozie a munițiilor de la bord.

Vladimir Bortko, în vârstă de 75 de ani, a fost membru al Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului de la Moscova, între 2011 și 2021.

Acesta a fost ales deputat după o carieră de regizor de patru decenii.

Acestuia i-au dat lacrimile în timpul emisiuni TV care era comentată scufundarea navei amiral Moskva. Acesta a strigat că incidentul reprezintă un „un motiv de război real” față de Ucraina.

Înregistrare video cu momentul a fost distribuită pe Twitter de Kevin Rothrock, jurnalist la site-ul de investigații independent Meduza.

Russian filmmaker Vladimir Bortko practically weeps on national TV when discussing the sunk Moskva warship, shouting that this is a “real casus belli” for war against Ukraine. Except, oops, the Russian military blames it on exploded ammunition. Get your stories straight, guys! pic.twitter.com/JSDiJDI5aE