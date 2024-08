Un fost politician american a fost condamnat miercuri, 28 august, la închisoare pe viaţă pentru uciderea în 2022 a unui jurnalist de investigaţie care ancheta asupra unor fapte de hărţuire şi de favoritism în cadrul Biroului condus la acea vreme de acest responsabil politic, informează joi, 29 august, AFP.

În timpul procesului, juraţii au ascultat cum Robert Telles s-a ascuns în septembrie 2022 în exteriorul domiciliului lui Jeff German, un reporter experimentat, şi apoi l-a înjunghiat mortal.

Juriul a considerat în mod unanim că această crimă a fost "intenţionată" şi "premeditată".

"S-a făcut dreptate", a declarat pentru presă Steve Wolfson, procurorul comitatului Clark, statul Nevada (vestul SUA). "Verdictul de astăzi ar trebui să transmită un mesaj, iar acest mesaj este clar: orice tentativă de a pune botniţă mass-media sau de a pune botniţă sau intimida un jurnalist nu va fi tolerată", a adăugat el.

Jeff German, un jurnalist de 69 de ani ce lucra pentru Las Vegas Review-Journal, scrisese în mai 2022 un articol despre Biroul de comitat condus de Robert Telles, care la acea vreme candida pentru un nou mandat.

Who was #JeffGerman?

He was an investigative journalist whose specialty was public corruption.

He had been a journalist for 40 years.

He grew up in Wisconsin.

He received his degrees from Marquette.

He was a bachelor.

He was 69 when he was murdered.

