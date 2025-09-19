Am înțeles ce vor românii de la noi...

Asta am auzit după nenumăratele rânduri de alegeri de anul trecut și de anul acesta. Dar ce să vezi, că mulți dintre politicieni au înțeles exact pe dos mesajul dat la urne. Fac cam aceleași lucruri cu un tupeu și o aroganță cât casa, zicând că noi, prostimea, trebuie să avem răbdare și că o să fie toate deciziile transparente și gândite pentru cetățeni și pentru mediul cinstit de afaceri, nu pentru clientela politică formată, după cum se vede, din foarte mulți needucați, neprofesioniști, hoți, proști etc.

Păi e ușor să spui că e nevoie de răbdare când tu o duci foarte bine și nu riști mai nimic din punct de vedere financiar. Vezi, dom’le, se taie salariile pe la diverse agenții de stat și ni se prezintă că e o mare victorie. Dar ce uită să ne zică e că, în unele dintre aceste agenții, cei din conducere și-au dublat aproape veniturile înainte de tăieri și acum iau mai mulți bani. Nu mai știm nimic de șeful de la banca statului, care ia 20.000 de euro pe lună, și de multe alte situații care au produs, de ani de zile, frustrare și nemulțumire.

Au găsit soluții de scădere a deficitului bugetar la educație, unde domnul David se vede un adevărat erou și, cred că mâine-poimâine, dacă mai apare pe la TV, o să spună că ar trebui să îi facem statuie. Cât tupeu și nesimțire! Când a fost vorba să încarce populația cu taxe și impozite, imediat s-au înțeles. Dar acum, când trebuie să taie de pe la ei, e nevoie de săptămâni sau poate chiar luni de discuții. Și mai apoi se întreabă de ce oamenii nu îi mai cred și sunt dezgustați de tot ce înseamnă om politic. Sau, mai rău, se duc către extremism, care nu oferă absolut nimic, dar e altceva.

Înainte să îi mai judecați pe cei care nu vin la vot sau pe cei care se duc către partidele extremiste, vă rog să vă uitați în oglindă și să vedeți ce fel de oameni politici sunteți. Și să înțelegeți că sunteți principala cauză pentru că suntem unde suntem și, posibil chiar probabil, să ajungem și mai rău.

Domnul Nicușor Dan, care după aflarea rezultatului a spus „de mâine la muncă”, s-a gândit că e o idee bună să își înceapă mandatul cu un concediu. Nu are consilieri, purtător de cuvânt, se gândește foarte mult până să ia o decizie și nu știe exact unde este biroul său în Palatul Cotroceni. Pare că a uitat repede că este președintele României și nu un președinte de ONG.

Eu sunt dintre cei care l-au votat și l-ar vota din nou dacă ar fi aceeași situație. Dar ce-ar fi să se miște ceva mai repede și mai asumat, că tot e la modă cuvântul acesta.

Iar cu stabilitatea, vă rog eu frumos să ne mai scutiți, că am mai auzit povestea asta la Ciolacu și Ciucă și vedem unde am ajuns. Până una-alta, noi plătim tot și voi mai nimic. Nu vreau lecții de economie de la Câciu sau Boloș, nu vreau simularea empatiei de la Grindeanu și compania. Vreau să văd politicieni care iau decizii transparente pentru oameni, cu riscul de a-și pierde funcția. Vreau empatie, curaj, asumare și consecințe, nu stabilitate.

Dan Ivanescu este psiholog dedicat, cu peste 17 ani de experienta in practica clinica, consiliere psihologica individuala si de grup, in mediul privat si public. Cu rezultate semnificative in consilierea pacientilor - copii si adulti cu probleme de sanatate mintala.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

