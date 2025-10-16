Privilegiul important pierdut de politicieni. Palma primită de la Bruxelles: „Asta are și un risc, va fi o schimbare majoră”

Meta, Google și Microsoft au hotărât să oprească difuzarea oricărei reclame politice pe platformele lor din UE. Măsura survine intrării în vigoare a noilor norme privind transparenţa reclamelor electorale, care impun dezvăluirea finanţatorilor, a costurilor şi a criteriilor de targetare folosite în campanii.

În loc să implementeze cerinţele, companiile au preferat blocarea completă a promovării segmentului politic, invocând ambiguităţi şi neclarităţi în ghidurile Comisiei Europene. Instrucțiunile de aplicare au fost publicate cu numai două zile înainte de introducerea formală a regulamentului.

Consultantul politic Adrian Zăbavă a explicat, pentru Ziare.com, care va fi efectul acestui blocaj în următoarele campanii, cea mai recentă fiind cursa pentru Primăria Municipiului București.

„Se mai pot întâmpla multe până la următoarea campanie electorală din România. Inclusiv abordarea Meta se poate schimba; inclusiv raportarea Uniunii Europene la publicitatea politică și la companiile care dețin aceste rețele sociale se poate modifica. Știm că există diferențe importante între Uniunea Europeană și administrația americană — nu neapărat doar pe subiectul ăsta, ci pe regulile generale pe care UE vrea să le impună și care ar afecta mulți giganți ai industriei digitale americane.

Revenind la subiect, dacă acest lucru s-ar întâmpla, campaniile electorale s-ar schimba dramatic. În ultimii ani — hai să spunem, în ultimii 8–10 ani — bugetele de media pentru marketing digital au crescut constant și au devenit o componentă importantă a campaniilor. Vizibilitatea câștigată de politicienii români prin intermediul rețelelor sociale a avut o pondere semnificativă în mixul lor de comunicare. Cu cât o campanie e mai urbană, cu atât rețelele sociale devin mai importante în transmiterea mesajelor politicienilor.

E adevărat că în campaniile din 2020–2025 era atât de multă lume pe rețelele sociale — și când zic „lume” mă refer la politicieni — și au fost atât de mulți bani investiți, încât simpla cheltuire de sume importante nu mai garanta automat atingerea obiectivelor. Multe materiale au avut succes, mai degrabă pentru că nu erau promovate, creșteau organic. Dar dacă politicienii, consultanții, nu vor mai avea acest mediu la îndemână — care devenise esențial pentru campanii — va fi o schimbare majoră”, a transmis consultantul politic.

„Va deveni și mai pregnantă propaganda greu de controlat”

Potrivit acestuia, noua regulă poate duce la tot mai mult conținut politic generat de inteligența artificială, dar și la răspândirea folosirii conturilor false în secțiunile de comentarii.

„În opinia mea, asta are și un risc: dacă dispare această componentă a promovării plătite, va deveni și mai pregnantă propaganda greu de controlat — influenţa algoritmilor asupra răspândirii mesajelor, conținutul creat cu inteligența artificială, conținutul neasumat. Acest vid va lăsa loc pentru mai multă propagandă, mai multe mesaje neasumate, conținut generat de inteligență artificială, mai mulți boți și rețele care să amplifice artificial teme și să influențeze opinia publică. Asta, cred eu, va fi principala consecință”, a relatat consultantul.

Potrivit lui Adrian Zăbavă, deși Uniunea Europeană anunță că ia această decizie pentru a limita conținutul politic extremist pe platforme, Bruxelles-ul nu a luat în calcul faptul că partidele ultra-naționaliste nu se bazează pe promovarea postărilor, ci pe creșterea organică a acestora.

„Nu sunt de acord că doar partidele extremiste au beneficiat cel mai mult de promovarea plătită. Din contră, partidele tradiționale au avut cele mai mari bugete și au beneficiat mult de pe urma publicității plătite. Partidele extremiste au obținut adesea vizibilitate organică foarte mare — prin tactici și mesaje virale — dar nu neapărat prin promovare plătită.

Uniunea Europeană, încercând să contracareze războiul hibrid, manipularea și influența algoritmilor asupra opiniei publice, trebuie să acopere întregul spectru de probleme. Eliminarea promovării politice plătite nu schimbă, de una singură, întregul peisaj”, a completat acesta.

Măsurile nu sunt suficiente pentru ca Bruxelles-ul să fie sigur că nu va agrava situația

Adi Zăbavă susține că partidele mici nu vor avea foarte mult de suferit în urma noii reguli, întrucât acestea oricum nu dispuneau de bugete mari pentru promovare, iar cheia lor către un scor electoral bun stă, mai degrabă, în creativitate.

„Referitor la partidele mici: ele au nevoie de multă creativitate pentru a-și face cunoscut mesajul, pentru că au resurse, notorietate și relevanță mult mai reduse. Promovarea plătită facilita accesul lor la vizibilitate, dar nu e singura cale. Partidele mici depind mult de creativitate, de leadership, de capacitatea de a genera engagement organic.

Personal cred că, la nivelul comunicării digitale, partidele mari ar fi cele mai afectate de retragerea promovării plătite, pentru că s-au bazat mult pe acele bugete pentru vizibilitate. Partidele mici, dacă sunt inventive și au mesaje relevante, pot găsi alte modalități de a ajunge la electorat”, a mai relatat acesta.

Consultantul politic susține că, trăgând linie, intervenția Uniunii Europene este corect motivată, doar că măsurile sunt insuficiente pentru ca Bruxelles-ul să se asigure că nu face mai mult rău.

„E nevoie de o abordare de politică publică coerentă și de expertiză. Din experiența mea, limitările unilaterale nu rezolvă problema de ansamblu. În pofida unor progrese făcute de Meta în vizibilitate și transparență, încă vedem conținut promovat artificial, mesaje politice plătite și neetichetate corect, discursuri care încalcă legislația în spirit sau în formă, mesaje de ură sau înșelătoare. Viteza de reacție a companiilor rămâne, de cele mai multe ori, tehnică și insuficientă în fața presiunii.

Ar fi multe de făcut, precum transparența reală a finanțării, reglementări care să combine măsuri tehnologice cu educație media, mecanisme de audit și responsabilizare a platformelor, dar asta necesită o strategie publică comprehensivă”, a conchis acesta.

