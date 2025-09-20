Mai mulți politicieni și activiști din Republica Moldova acuzati că destabilizează țara în interesul Rusiei, pe lista neagră de sancțiuni a Ucrainei

Evghenia Guțul la tribunal FOTO X Evghenia Gutul

Ucraina a hotărât sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova, acuzați că destabilizează țara în interesul Moscovei, promovează narațiuni pro-ruse și justifică agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.

Pe listă figurează Victoria Furtună, liderul Partidului „Moldova Mare”, care participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce a fost înregistrată în cursă în urma intervenției Curții Supreme de Justiție.

Pe lista neagră a Ucrainei au ajuns și deputații BCS Constantin Starîș și Bogdan Ţîrdea – ambii candidați pe lista Blocului Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei pentru un nou mandat.

De asemenea, sancțiuni au fost aplicate și împotriva deputatului Vasile Bolea, afiliat grupării Șor, precum și a lui Dmitri Konstantinov, președintele Adunării Populare a Găgăuziei.

Lista este completată de başcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, care a fost condamnată în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului „Șor”, declarat între timp neconstituțional.

Alte nume incluse pe lista de sancțiuni sunt: fostul angajat al SIS, activistul Ion Mahu; deputatul APG Victor Petrov; liderul unei organizații de veterani, Iurie Ciofu, lidera partidului „Renaștere”, Natalia Parasca, precum și analistul pro-rus din regiunea transnistreană Igor Șornikov.

Măsurile prevăd, între altele, blocarea activelor, restricții comerciale și financiare, dar și interdicții de intrare în Ucraina. Sancțiunile sunt valabile pentru o perioadă de 10 ani, iar în unele cazuri – pe termen nelimitat.

„Ucraina ajută Moldova și suntem interesați de stabilitatea vecinului nostru – de succesul Moldovei”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare.

