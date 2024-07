George Simion aduce acuzații de ”poliție politică”. Sute de membri AUR ar fi fost citaţi la Parchet VIDEO

Președintele AUR, George Simion, acuză statul de poliție politică, susținând că sute de membri și simpatizanți ai partidului au fost citați la Poliție și la Parchet. Simion este de părere că se încearcă intimidarea oamenilor.

„Abuzurile împotriva mea și a partidului AUR continuă. Sute de membri și simpatizanți AUR îmi scriu că au fost citați la Poliție sau Parchet săptămâna viitoare. Motivul este simplu: apartenența la AUR. Consider că este o formă prin care aceste persoane să fie intimidate, să se dezică de noi, de AUR. Pe lângă intimidare, se încearcă eliminarea AUR din sfera politică, prin afectarea colectării celor 200 de mii de semnături necesare candidaturii mele la alegerile prezidențiale și pentru lista de parlamentari”, scrie George Simion, pe site-ul său.

Potrivit liderului AUR, membri sunt întrebați de polițiști de cât timp sunt în partid, ce scrie în adeziunea semnată și dacă îl cunosc pe Silvestru Șoșoacă.

„Poate vă amintiți de episodul de dinaintea alegerilor europarlamentare. De o lună și jumătate eu nu am fost nici măcar citat, deși mi s-au adus acuze publice, cu toate că nu am nicio calitate în acest dosar. Am fost dat afară din Parchet, atunci când am venit din propria inițiativă la audieri. De o lună și jumătate nu mai am telefon, nici eu, nici ceilalți colegi din AUR care au fost luați de pe stradă și cărora li s-au confiscat telefoanele și laptopurile fără niciun drept. De atunci, procurorii cu apucături demne de perioada sovietică refuză să facă percheziție informatică. Acum, sute de membri și simpatizanți sunt chemați la poliție. Cine achită nota de plată pentru acest abuz și care este planul final pe care acești procurori ghidați politic îl au la adresa mea și a partidului AUR?”, subliniază Simion.

Acesta susține că actuala putere vrea să îl elimine de pe scena politică, deoarece are toate șansele să ajungă în turul II la prezidențiale.

„Sunt președintele partidului AUR, principala forță de opoziție. Ultimul sondaj de opinie m-a dat în cursa pentru alegerile prezidențiale pe locul 2 în urma actualului premier cu 19% din preferințele românilor. Aveam posibilitatea de a câștiga alegerile europarlamentare înainte ca actuala putere să comaseze ilegal alegerile și consider că pe 9 iunie a fost viciat grav actul electoral și procesul de vot”, mai scrie George Simion.

Liderul AUR, George Simion, este vizat de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție după ce ar fi instigat membri ai formațiunii să falsifice listele de susținători necesare pentru depunerea candidaturii, ca independent, la alegerile europarlamentare de către Silvestru Șoșoacă, șotul senatorului Diana Șoșoacă.

Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat, în luna iunie, că procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală face cercetări într-o cauză penală în care s-a reținut că, în luna aprilie 2024, liderul unei formațiuni parlamentare, deputat, „i-a instigat, atât direct, cât și prin interpuși, pe mai mulți membri ai unei formațiunii politice și pe o serie de angajați ai Parlamentului României care desfășoară activități lucrative în cadrul formațiunii politice respective, să procedeze la falsificarea câtorva mii de liste de susținători necesare depunerii de către un candidat independent a candidaturii pentru alegerile pentru Parlamentul European din data de 9 iunie 2024”.

Ads