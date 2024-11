Acuzați de fals și instigare la fals, doi comisari șefi în IGPR și-au recunoscut faptele. Anunțul făcut de DNA și pedepsele primite de foștii polițiști

Marius Badea, fostul comisar-șef din cadrul IGPR, acuzat de mai multe fapte, între care instigare la fals în declarații și la abuz în serviciu, precum și soția acestuia, de asemenea fost comisar-șef în cadrul Poliției Române, au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA Galați.

Potrivit buletinului de presă transmis, vineri, de DNA, procurorii anticorupție au dispus sesizarea instanței de judecată cu acordurile de recunoaștere a vinovăției inculpaților Marius Badea, la data faptelor ofițer de poliție, cu gradul profesional de comisar-șef, în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) - Direcția de Investigare a Criminalității Economice, aflat în prezent sub control judiciar, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de instigare la fals în declarații, instigare la complicitate la fals în declarații și instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, și Alina Badea, la data faptelor ofițer de poliție, cu gradul profesional de comisar-șef, în cadrul IGPR - Direcția de Operațiuni Speciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în declarații și complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

Marius Badea este acuzat că s-ar fi folosit de funcție pentru a nu fi sancționat după ce a fost surprins de radar cu o viteză de 108 km/h.

"În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În data de 06 iulie 2024, în jurul orei 18,00, inculpatul Badea Marius, în timp ce se deplasa pe raza municipiului Adjud, la volanul autoturismului proprietate personală, ar fi fost oprit în trafic de un echipaj de poliție rutieră, acesta fiind surprins cu aparatul radar, conducând cu o viteză de 108 km/h pe un sector de drum unde limita de viteză maximă era de 50 km/h. În acest context, inculpatul Badea Marius, profitând de funcția pe care o deține în cadrul IGPR, i-ar fi convins pe agenții constatatori să nu-i aplice sancțiunea contravențională prevăzută de lege și să nu i se suspende dreptul de conducere potrivit dispozițiilor legale", precizează sursa citată.

În concret, în urma discuțiilor purtate, inculpatul Badea Marius i-ar fi determinat pe agenții de poliție să întocmească procesul-verbal de contravenție pe numele soției acestuia, Badea Alina, care se afla în autoturism cu inculpatul la momentul opririi în trafic, arată DNA.

În prezența avocaților, inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

- pentru inculpatul Badea Marius, pedeapsa de 2 ani și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și 4 luni și interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat;

- pentru inculpata Badea Alina, pedeapsa de 2 ani și 2 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și 2 luni și interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

Pe parcursul termenului de supraveghere, cei doi inculpați vor presta fiecare câte o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor - Parohia Sfântul Gheorghe Nou, Protoieria Sector 3 al Capitalei sau în cadrul Inspectoratului Școlar al municipiului București.

Dosarele de urmărire penală privindu-i pe cei doi inculpați împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul Vrancea.

În cauză, procurorii anticorupție au beneficiat de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție - Serviciul Județean Vrancea.

