Au început audierile în cazul exploziei din Rahova. Primii oameni chemați la Poliție. Reprezentanții Distrigaz, tăcere

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 20:35
379 citiri
Au început audierile în cazul exploziei din Rahova. Primii oameni chemați la Poliție. Reprezentanții Distrigaz, tăcere
Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei FOTO Infotrafic

Autoritățile au început primele audieri în ancheta deschisă după explozia devastatoare produsă vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, din Sectorul 5 al Capitalei.

Potrivit informațiilor Digi24, administratorul și președintele asociației de proprietari din imobilul afectat au fost chemați să dea declarații în fața polițiștilor.

Și cei de la Distrigaz au fost audiați, dar la ieșirea de la Poliție nu au dat nicio declarație în fața presei.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă, iar ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cu sprijinul polițiștilor de la Serviciul Investigații Criminale.

Urmează să fie audiați și angajații firmelor de gaze care au intervenit la blocul respectiv atât în ziua anterioară deflagrației, cât și în dimineața producerii acesteia. De asemenea, vor fi chemați la audieri membri ai comitetului de bloc, precum și martori aflați în zonă în momentul exploziei.

Explozia s-a produs vineri dimineață, la un bloc cu opt etaje situat pe Calea Rahovei, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Deflagrația, urmată de un incendiu de scurtă durată, a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 13, iar sute de locatari au fost evacuați.

Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, iar clădirea a fost declarată nesigură, urmând să fie supusă unei expertize tehnice urgente pentru a se stabili gradul de afectare structurală.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
"Revoltător și inadmisibil". Mesajul lui Nicușor Dan după tragedia din Rahova. "Nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității"
20:42 - "Revoltător și inadmisibil". Mesajul lui Nicușor Dan după tragedia din Rahova. "Nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității"
Trei oameni au murit și 13 au fost răniți în explozia care a devastat vineri, 17 octombrie, un bloc din Rahova. Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat pe Facebook la tragedia...
Au început audierile în cazul exploziei din Rahova. Primii oameni chemați la Poliție. Reprezentanții Distrigaz, tăcere
20:35 - Au început audierile în cazul exploziei din Rahova. Primii oameni chemați la Poliție. Reprezentanții Distrigaz, tăcere
Autoritățile au început primele audieri în ancheta deschisă după explozia devastatoare produsă vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, din Sectorul 5 al...
În cât timp ar putea fi gata consolidarea blocului din Rahova, distrus de explozie. Opinia unui expert
20:30 - În cât timp ar putea fi gata consolidarea blocului din Rahova, distrus de explozie. Opinia unui expert
Experții tehnici au de realizat o expertiză în urma cărora să fie transmise recomandări instituțiilor abilitate, în urma tragediei privind explozia din blocul din cartierul bucureștean...
Jurnalistul Lucian Mîndruță, furios după ce fanii lui Călin Georgescu s-au dus să protesteze la blocul explodat din Rahova: "Murdăria cea mai scârboasă"
19:54 - Jurnalistul Lucian Mîndruță, furios după ce fanii lui Călin Georgescu s-au dus să protesteze la blocul explodat din Rahova: "Murdăria cea mai scârboasă"
”Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate, a încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă, instituit de autorităţi, instigând la acţiuni...
Elevii liceului "Bolintineanu" vor face ore online. Anunțul ministrului Educației după explozia devastatoare din Rahova
19:43 - Elevii liceului "Bolintineanu" vor face ore online. Anunțul ministrului Educației după explozia devastatoare din Rahova
Elevii de la Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" vor face, în următoarea perioadă, cursuri online, întrucât clădirea liceului a fost avariată de explozia de gaze din dimineața de 17...
S-a finalizat intervenția după explozia din Rahova. Șeful ISU București-Ilfov: „Nu mai sunt victime în interiorul clădirii”
19:32 - S-a finalizat intervenția după explozia din Rahova. Șeful ISU București-Ilfov: „Nu mai sunt victime în interiorul clădirii”
Autoritățile au anunțat, vineri după-amiază, finalizarea intervenției de salvare desfășurate la blocul afectat de explozia produsă în dimineață pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al...
Trupul femeii gravide care și-a pierdut viața în explozia din Rahova, extras de pompieri după 10 ore. Era sub dărâmături, la etajul 6 al blocului
19:19 - Trupul femeii gravide care și-a pierdut viața în explozia din Rahova, extras de pompieri după 10 ore. Era sub dărâmături, la etajul 6 al blocului
Trupul celei de-a treia persoane care și-a pierdut viața în explozia produsă în Sectorul 5 al Capitalei a fost găsit şi extras de la etajul al şaselea al blocului afectat. ”Din...
Mesajul lui Călin Georgescu după explozia din Rahova: „Răul nu vine doar din întâmplare”
19:15 - Mesajul lui Călin Georgescu după explozia din Rahova: „Răul nu vine doar din întâmplare”
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a reacționat, într-o postare pe Facebook, după explozia devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, care a provocat moartea...
Cronologia evenimentelor înainte de explozia din Rahova. Primul apel la 112, cu o zi înainte de tragedie. Noi informații de la MAI
18:35 - Cronologia evenimentelor înainte de explozia din Rahova. Primul apel la 112, cu o zi înainte de tragedie. Noi informații de la MAI
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, vineri, o informare oficială privind cronologia evenimentelor care au precedat explozia produsă în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la...
Cine a rupt sigiliul înainte de tragedia din Rahova? Locatar: "A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei"/Distrigaz: "Noi am sigilat robinetul"
18:19 - Cine a rupt sigiliul înainte de tragedia din Rahova? Locatar: "A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei"/Distrigaz: "Noi am sigilat robinetul"
Un locatar din blocul care a sărit în aer, în cartierul Rahova, vineri, 17 octombrie, a povestit după tragedie că a participat la toate discuțiile care au implicat scurgerile de gaz și...
Prima reacție a firmei care a intervenit la blocul din Rahova: „Am constatat lipsa senzorilor de gaz. Nu am făcut revizia, nu aveam contract”
17:57 - Prima reacție a firmei care a intervenit la blocul din Rahova: „Am constatat lipsa senzorilor de gaz. Nu am făcut revizia, nu aveam contract”
Firma de gaze autorizată de Distrigaz să efectueze revizii tehnice a transmis prima reacție publică în legătură cu intervenția efectuată la blocul din Calea Rahovei, acolo unde vineri...
Makaveli, dus la audieri după publicitatea electorală de la locul exploziei din București: „A încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă”
17:52 - Makaveli, dus la audieri după publicitatea electorală de la locul exploziei din București: „A încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă”
Makaveli, influencerul care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a încercat vineri, 17 octombrie, să forţeze perimetrul de...
Primăria Capitalei, sprijin financiar pentru cei afectați de explozia puternică din Rahova. Suma aprobată de CGMB
17:36 - Primăria Capitalei, sprijin financiar pentru cei afectați de explozia puternică din Rahova. Suma aprobată de CGMB
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat vineri seară, 17 octombrie, într-o şedinţă extraordinară, alocarea unui ajutor financiar în valoare de 2,9 milioane de lei din fondul...
Protestul suveraniștilor la Rahova. Cum încearcă susținătorii lui Simion, Georgescu și Șoșoacă să capitalizeze explozia: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” VIDEO
17:13 - Protestul suveraniștilor la Rahova. Cum încearcă susținătorii lui Simion, Georgescu și Șoșoacă să capitalizeze explozia: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” VIDEO
În mijlocul haosului provocat de explozia care a spulberat etajele superioare ale unui bloc de pe Calea Rahovei, o altă scenă s-a consumat la marginea perimetrului de intervenţie: un grup de...
Problemele descoperite de un inginer proiectant la blocul construit pe vremea lui Ceaușescu: „Când am scos pardoseala, am văzut asta”
17:10 - Problemele descoperite de un inginer proiectant la blocul construit pe vremea lui Ceaușescu: „Când am scos pardoseala, am văzut asta”
Tragedia din cartierul Rahova a reaprins dezbaterile despre asigurările de locuințe, lucrările de consolidare și calitatea imobilelor. Alin Gabriel Udriște, inginer proiectant în structuri...
Ce caută anchetatorii ANRE după explozia blocului din Rahova. Când este așteptat raportul preliminar
16:30 - Ce caută anchetatorii ANRE după explozia blocului din Rahova. Când este așteptat raportul preliminar
Un raport preliminar privind explozia produsă vineri, 17 octombrie, la un bloc de locuințe din Rahova ar putea fi gata până la finalul zilei de sâmbătă, potrivit președintelui Autorității...
Instituțiile Capitalei, mobilizate după explozia din Rahova. Prefectul anunță măsuri imediate. Ce a decis Comitetul pentru Situații de Urgență
16:23 - Instituțiile Capitalei, mobilizate după explozia din Rahova. Prefectul anunță măsuri imediate. Ce a decis Comitetul pentru Situații de Urgență
Prefectul Municipiului București, Andrei Nistor, a anunțat că a convocat de urgență Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU), în urma exploziei produse la...
Blocul care a explodat în Rahova, pericol uriaș pentru oricine se apropie de el la o distanță mai mică de 12 metri. Avertismentul experților în structuri
16:19 - Blocul care a explodat în Rahova, pericol uriaș pentru oricine se apropie de el la o distanță mai mică de 12 metri. Avertismentul experților în structuri
Blocul care a explodat în cartierul bucureştean Rahova a devenit un pericol pentru oricine se apropie de el la o distanţă mai mică de 12 metri, avertizează Asociația Inginerilor Constructori...
#politie, #explozie, #audieri, #Rahova, #Distrigaz, #explozie bloc rahova bucuresti , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Argentinienii au facut la unison acelasi anunt despre Messi si iubita sa! Fotbalistul a rupt tacerea si a lamurit totul
ObservatorNews.ro
Scene tulburatoare dupa explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolata de un psiholog. Si fiul e ranit
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Jurgen Klopp a semnat!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Premierul francez supraviețuiește unei provocări majore, dar perioada de respiro va fi scurtă
  2. "Revoltător și inadmisibil". Mesajul lui Nicușor Dan după tragedia din Rahova. "Nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității"
  3. UE garantează că nu există restricții de călătorie pentru Putin și Lavrov, deci întâlnirea cu Trump, în Ungaria, este posibilă
  4. Au început audierile în cazul exploziei din Rahova. Primii oameni chemați la Poliție. Reprezentanții Distrigaz, tăcere
  5. În cât timp ar putea fi gata consolidarea blocului din Rahova, distrus de explozie. Opinia unui expert
  6. UPDATE Fiica femeii găsite moartă într-o pădure și iubitul fetei, arestați pentru 30 de zile. Acuzațiile procurorilor
  7. Cum va ajunge Putin la Budapesta pentru întâlnirea cu Trump? Spațiul aerian al UE este închis pentru avioanele rusești
  8. Nu l-au prins, dar îl trimit în judecată în lipsă. Decizia instanței în cazul lui Emil Gânj, criminalul din Mureș
  9. Cum este percepută noua întâlnire Trump-Putin la Bruxelles: „Pare a fi Ziua Cârtiței“
  10. Jurnalistul Lucian Mîndruță, furios după ce fanii lui Călin Georgescu s-au dus să protesteze la blocul explodat din Rahova: "Murdăria cea mai scârboasă"