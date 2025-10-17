Au început audierile în cazul exploziei din Rahova. Primii oameni chemați la Poliție. Reprezentanții Distrigaz, tăcere

Autoritățile au început primele audieri în ancheta deschisă după explozia devastatoare produsă vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, din Sectorul 5 al Capitalei.

Potrivit informațiilor Digi24, administratorul și președintele asociației de proprietari din imobilul afectat au fost chemați să dea declarații în fața polițiștilor.

Și cei de la Distrigaz au fost audiați, dar la ieșirea de la Poliție nu au dat nicio declarație în fața presei.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă, iar ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cu sprijinul polițiștilor de la Serviciul Investigații Criminale.

Urmează să fie audiați și angajații firmelor de gaze care au intervenit la blocul respectiv atât în ziua anterioară deflagrației, cât și în dimineața producerii acesteia. De asemenea, vor fi chemați la audieri membri ai comitetului de bloc, precum și martori aflați în zonă în momentul exploziei.

Explozia s-a produs vineri dimineață, la un bloc cu opt etaje situat pe Calea Rahovei, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Deflagrația, urmată de un incendiu de scurtă durată, a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 13, iar sute de locatari au fost evacuați.

Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, iar clădirea a fost declarată nesigură, urmând să fie supusă unei expertize tehnice urgente pentru a se stabili gradul de afectare structurală.

