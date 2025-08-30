Bărbat prins de polițiști pe aeroportul din Capitală cu mai multe bancnote contrafăcute, după o sesizare la poliție

Autor: Silvia Salcie
Sambata, 30 August 2025, ora 14:01
328 citiri
Bărbat prins de polițiști pe aeroportul din Capitală cu mai multe bancnote contrafăcute, după o sesizare la poliție
Bancnotele confiscate de poliței FOTO / Poliția de Frontieră

Un bărbat, cetățean român, a fost prins de polițiști, la Aeroportul Henri Coandă, cu 17 bancnote de 50 de euro false, informează sâmbătă Poliția de Frontieră Română.

Potrivit sursei citate, polițiștii de frontieră din cadrul aeroportului au fost sesizați, vineri, în jurul orei 16:40, de către reprezentanții unui operator comercial cu privire la faptul că un bărbat a încercat să achiziționeze produse cu trei bancnote de 50 euro, existând suspiciunea că acestea ar fi contrafăcute.

O echipă operativă formată din doi polițiști de frontieră s-a deplasat de urgență la fața locului și, în urma legitimării bărbatului, a constatat că acesta este un cetățean român, care vroia să călătorească pe ruta București - Amsterdam.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că cele trei bancnote prezentate erau false, iar persoana a fost condusă la sediul punctului de trecere a frontierei, unde a fost supusă unui control amănunțit.

Cu această ocazie, au mai fost descoperite încă 14 bancnote de 50 euro, care, de asemenea, s-au dovedit a fi contrafăcute.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 'punere în circulație de valori falsificate, sub aspectul deținerii'.

Poliția de Frontieră Română reamintește cetățenilor că punerea în circulație a bancnotelor contrafăcute constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

#politie, #bancnote false, #politisti, #sesizare , #politie
