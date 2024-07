Caz prezentat de fostul om al legii Viorel Teacă. Cum ar trebui să se comporte polițiștii când sunt chemați să aplice legea

A fost polițist 27 de ani. Știe ce înseamnă să fii om al legii și cum trebuie să se aplice legea. Viorel Teacă face acum videoclipuri în care explică, pe înțelesul tuturor, unde și cum greșesc polițiștii când sunt chemați la un caz.

În speța prezentată de Viorel Teacă în clipul de mai jos, o femeie se plânge omului legii că un câine, aparținând unui proprietar de magazin, a mușcat-o de un deget. În loc să aplaneze situația, polițistul, chemat chiar de victimă, se vede blocat în magazin de către proprietari, care au scos-o pe ușă, cu forța, pe femeia mușcată de câinele lor. La un moment dat, agentul iese din magazin, iar victima îl întreabă ce măsură a luat împotriva celor care nu-și țin în lesă câinele agresiv.

"Sunt date cu caracter personal, conform legii nu pot să vă arăt", îi spune polițistul.

"Eu sunt parte din acest dosar", spune victima, în timp ce filmează cu telefonul. Colega polițistului, însă, o bruschează pe femeia mușcată, dându-i peste telefon. Apoi, cei doi oameni ai legii se urcă în autospeciala de Poliție și-și văd, pur și simplu, de drum, lăsând victima cu ochii în soare.

Conform procedurilor legale, toți cei implicați în scandal, inclusiv martorii, trebuiau invitați la sediul Poliției și audiați pentru a se stabili adevărul, spune în videoclip fostul polițist Viorel Teacă.

"În schimb, domnii nu respectă procedura, se complică foarte tare, până ajung să fie închiși de domnul contravenient la el în magazin. De ce? Fiindcă e magazinul lui, până la urmă. Mai mult, domnul contravenient prinde curaj și, în prezența polițiștilor, care se pare că-l susțin, altfel nu-mi explic, o înjură pe doamna. Lucru foarte grav și de neimaginat."

După ce explică ce s-a întâmplat și unde au greșit polițiștii în magazin, Viorel Teacă ia pe rând întrebările firești ale victimei, dar și comportamentul polițiștilor din caz.

"Doamna are voie să afle ce sancțiune a primit contravenientul? Normal. Polițistul trebuie să-i aducă la cunoștință doamnei ce sancțiune i-a dat contravenientului. Atât pe loc, cât și în scris, în termen de 30 de zile.

Are dreptul, doamna, să filmeze în spațiul public polițiștii? Sigur că da. Are dreptul și legea nu interzice lucrul ăsta, fără nicio problemă.

Greșește doamna polițistă când îi dă peste cameră? Greșește grosolan și flagrant. Mai ales că trebuia să se vorbească cu doamna când s-a ieșit de acolo, că ea a sunat la 112. Nu s-a întâmplat nimic. A rămas doamna ca ultimul prost în stradă."

Concluzia trasă în acest caz de Viorel Teacă este tristă: victima a chemat Poliția în ajutor și nu s-a simțit ajutată absolut deloc.

Viorel Teacă este unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din România care după 27 de ani de carieră a renunțat la ceea ce a iubit mai mult.

"După ce am prezentat noua uniformă, m-a chemat singurul general din Poliția Română și m-a felicitat. Am devenit mai viral, am ajuns prea sus atunci, în opinia mea. Am ajuns prea sus ca și imagine. La scurt timp, am fost medaliat cu Medalia de Onoare a Ministerului Administrației și Internelor, chiar înainte să-mi dau demisia. Au fost și voci care spuneau că Teacă nu ar trebui să fie imaginea Poliției Române. Am simțit șicanările. Ele au devenit din ce în ce mai vizibile. M-am gândit bine, așa am văzut eu situația și am plecat", a spus Viorel Teacă la câteva luni după demisie, conform oradesibiu.ro.

