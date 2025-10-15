S-au filmat jucându-se într-o mașină cu un pistol și o bâtă de baseball. Ce s-a întâmplat după ce Poliția le-a bătut la ușă VIDEO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 19:16
311 citiri
S-au filmat jucându-se într-o mașină cu un pistol și o bâtă de baseball. Ce s-a întâmplat după ce Poliția le-a bătut la ușă VIDEO
Pistol Foto: Pixabay

Trei tineri s-au filmat în timp ce se deplasează cu o maşină, iar unul dintre ei manipulează un pistol. Un altul pare a avea o bâtă de baseball în mână. Imaginile au ajuns în mediul online, iar poliţiştii au demarat cercetări. Tinerii au fost identificaţi, iar miercuri, 15 octombrie, au avut loc percheziţii în judeţul Maramureş la domiciliile celor vizaţi, fiind găsit un pistol de tip airsoft.

IPJ Maramureş a demarat verificări, ca urmare a apariţiei în spaţiul public a unor imagini în care trei tineri ce s-ar fi aflat într-un autoturism şi ar fi deţinut şi manipulat o armă.

”La data de 13 octombrie 2025, poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Expozivi şi Substanţe Periculoase s-au sesizat din oficiu şi au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor. Ca urmare a activităţilor desfăşurate, poliţiştii i-au identificat pe tinerii din imagini şi astăzi, 15 octombrie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, au pus în executare trei mandate de percheziţie la domiciliile celor trei tineri, bănuiţi de comiterea activităţii infracţionale, în localitatea Petrova”, a transmis, miercuri, IPJ Maramureş.

În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii au descoperit un pistol de tip airsoft.

”Activitatea a fost realizată cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi al poliţiştilor din cadrul Serviciului Criminalistic Maramureş. Avertizăm cetăţenii să manifeste atenţie sporită în realizarea de conţinut pe reţelele de socializare, întrucât postările pot atrage consecinţe juridice”, a mai transmis Poliţia.

Odată începută urmărirea penală, poliţiştii, sub coordonarea procurorului de caz, desfăşoară activităţi judiciare reglementate de lege, în scopul de a administra probatoriul cauzei, de a identifica persoanele vinovate şi de a le trage la răspundere, potrivit legii.

