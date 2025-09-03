Florin Salam, tras pe dreapta de Poliție. Era LIVE pe TikTok. "Ca-n America ne-a oprit. Vrea să vadă dacă suntem mafioți" VIDEO

Cunoscutul manelist Florin Salam a fost tras pe dreapta de oamenii legii chiar în timp ce se afla într-un LIVE pe TikTok. Neînțelegând ce se întâmplă, la început, el și-a revenit destul de repede și a început să glumească, în timp ce continua să răspundă la comentarii pe rețeaua de socializare.

„Ca-n America ne-a oprit, să moară mama! Vrea să vadă dacă suntem mafioți”, a spus el Salam pe filmare, scrie spynews.ro.

La un moment dat, polițiștii l-ar fi invitat la secție, iar manelistul a comentat ironic.

„Ce vrea? Să mergem la Petrom? Ne dă un suc?”.

Apoi a continuat.

„Cine o fi trimis după noi? Barem nu avem și noi pistoale la noi.”

Florin Salam a ajuns de mai multe ori în vizorul autorităților deoarece ar fi încasat avans pe cântări pe care, apoi, nu le-a mai onorat. El a și fost reținut 24 de ore într-un astfel de caz.

