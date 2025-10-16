Interlop din București, reţinut după ce l-a ameninţat pe un profesor de la şcoala unde învaţă fiica sa. Ce i-a reproșat individul cadrului didactic

Un interlop bucureştean a fost reţinut de poliţiştii din sectorul 5 al Capitalei, fiind acuzat că l-a ameninţat pe un profesor de la şcoala unde învaţă fiica sa că dă cu el de pământ şi că îl taie cu briceagul. Bărbatul, aflat sub control judiciar într-un alt dosar, i-ar fi reproşat cadrului didactic că nu a intervenit într-un conflict avut de fetiţă cu un coleg. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, incidentul s-a petrecut în curtea şcolii, în timpul unei ore de sport.

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 19 Poliţie au pus în aplicare, miercuri, un mandat de aducere emis pe numele unui bărbat, în vârstă de 29 de ani, şi ulterior l-au reţinut, într-un dosar penal de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi de ameninţare, informează Poliţia Capitalei.

Potivit sursei citate, în 14 octombrie, poliţiştii Secţiei 19 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către profesorul unei şcoli din Sectorul 5, un bărbat de 27 de ani, că, în timp ce se afla în instituţia de învăţământ, ar fi fost ameninţat cu acte de violenţă de către tatăl unei eleve.

Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, constatând că aspectele sesizate se confirmă. Din cercetări a reieşit că, în aceeaşi zi, în jurul orei 11.30, în urma unor discuţii în contradictoriu cu un părinte - nemulţumit că profesorul nu ar fi intervenit într-un conflict verbal între fiica sa şi un alt elev - acesta l-ar fi ameninţat pe dascăl cu acte de violenţă, manifestând un comportament agresiv.

Totodată, bărbatul l-ar fi ameninţat pe profesor şi cu folosirea unui obiect tăietor-înţepător.

Poliţiştii l-au identificat pe bărbatul în vârstă de 29 de ani, care se afla sub măsura controlului judiciar într-un alt dosar.

„Având în vedere comportamentul agresiv şi atitudinea provocatoare manifestată în spaţiul public al unităţii de învăţământ, prin care a generat o stare de teamă şi nelinişte în rândul elevilor şi al cadrelor didactice, perturbând climatul educaţional şi afectând ordinea şi liniştea publică, s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de acesta”, precizează Poliţia Capitalei.

La data de 15 octombrie 2025, în baza mandatului emis, bărbatul a fost depistat şi condus la audieri.

În urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore a bărbatului, urmând ca acesta să fie prezentat magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi ameninţare.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, bărbatul, care este liderul unei grupări de interlopi din Capitală, a mers la şcoala unde învaţă fiica sa şi l-a ameninţat pe profesorul de sport că dă cu el de pământ şi că îl taie cu briceagul, fără să scoată însă şi obiectul respectiv, ci doar prin ameninţări verbale.

El era supărat că profesorul de sport nu a intervenit într-un conflict pe care l-a avut fiica sa cu un coleg, precizează sursele citate. Aceleaşi surse menţionează că profesorul i-a spus că a fost doar o ceartă între copii, şi nu ceva violent.

Incidentul s-a petrecut în curtea şcolii, când respectivul profesor avea oră de sport.

