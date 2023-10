Lecția dură primită de un tânăr care a amenințat doi polițiști cu o bară metalică. De ce a fost condamnat la închisoare cu executare

Un tânăr de 23 de ani din județul Maramureș, trimis în judecată pentru ultraj, a fost condamnat la închisoare cu executare. Judecătorii au decis să îl trimită pe tânăr la „răcoare” după ce au constatat că nu are nicio urmă de regret.

Curtea de Apel Cluj a pronunțat sentința finală într-un dosar în care un tânăr de 23 de ani a fost acuzat de ultraj pentru că i-a amenințat pe doi polițiști cu moartea, în timp ce ținea în mână o bară metalică.

Incidentul a avut loc în data de 12 decembrie 2019. Doi polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa, au efectuat semnale de oprire a unei mașini la volanul căreia se afla un bărbat despre care polițiștii știau că nu are permis de conducere.

Șoferul a refuzat să oprească, iar polițiștii au pornit în urmărirea lui. După o cursă de aproximativ 2 km, polițiștii au reușit să blocheze mașina în fața unei case. „În continuare, s-a reţinut că imediat, lângă autospeciala de poliție și autoturismul marca VW Passat, s-au adunat mai multe persoane din localitatea Sălsig care au început să facă scandal, împrejurări confirmate de martorii audiaţi.

În acele împrejurări, inculpatul a ieșit din curtea imobilului cu nr. 166 din localitatea Sălsig având asupra sa o bară de fier și a început să amenințe cu moartea agenții de poliție. Inculpatul chiar a încercat să se apropie de agenții de poliție dar a fost dezarmat de către două persoane dintre cele care se strânseseră în acel loc”, se arată în rechizitoriu.

În primă instanță a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare. Sentința a fost, însă, atacată cu apel, care s-a judecat la Curtea de Apel Cluj,. Judecătorii de aici au decis să îi majoreze pedeapsa tânărului de 23 de ani la un an și patru luni de închisoare.

În plus, judecătorii Curții de Apel Cluj au decis că tânărul, care are în întreținere un copil minor și nu are un loc de muncă, nu poate fi condamnat la închisoare cu suspendare și l-au trimis la închisoare.

„Inculpatul le-a generat o stare de temere persoanelor vătămate, prin prisma posibilităţii unei eventuale agresiuni” și „nu a recunoscut săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa astfel cum au fost descrise în rechizitoriu, solicitând readministrarea probatoriului administrat în faza de urmărire penală”, sunt câteva dintre motivele pentru care judecătorii au decis că tânărul trebuie condamnat la închisoare cu executare.

„Raportat la aceste elemente, instanța fondului a ales să aplice inculpatului pedepse excesiv de blânde care nu reflectă gravitatea concretă a faptelor comise de inculpat, conduita inculpatului avută atât anterior cât şi ulterior săvârşirii acestora denotând o lipsă de asumare şi de conştientizare a pericolului social al infracţiunii de ultraj raportat la personalul organelor de poliţie din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa.

În acest sens, este important a puncta aspectul conform căruia ameninţarea adresată persoanelor vătămate de către inculpat a căpătat un caracter mult mai grav în contextul în care inculpatul a recurs chiar la folosirea unei răngi metalice în scopul creşterii veridicităţii spuselor sale”, se mai arată în sentința Curții de Apel Cluj, care este definitivă.

