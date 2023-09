Revolta unui lider sindical din poliție, avertizor de integritate: plângere la DNA, luată în calcul după un an şi șapte luni. „Ce șanse are un om simplu”

Preşedintele executiv al Sindicatului Naţional DECUS, Bogdan Bănică, reclamă, vineri seară, că că o plângere depusă de DNA a fost luată în calcul după un an şi şapte luni, fiindu-i luată prima declaraţie. Plângerea viza acordarea salariilor de excelenţă în IPJ Suceava. ”Ce şanse are un om simplu să aibă succes în reclamarea unor acte de corupţie”, a transmis liderul sindical.

Bogdan Bănică afirmă, vineri seară, într-o postare pe Facebook, că, în 29 ianuarie 2022, a sesizat DNA ”cu privire la acordarea discreţionară de către comisarul şef Florin Poenari (desemnat şef al IPJ Suceava la acea vreme) a majorării salariale pentru lucrări de excepţie şi merite deosebite, cunoscute sub denumirea de «salarii de excelenţă», unor subalterni obscuri şi prea puţin competenţi”.

”Pe 14.09.2023 (ieri), după un an şi 7 luni, am fost contactat de un poliţist delegat de DNA pentru a mi se lua prima declaraţie şi pentru a furniza date suplimentare! Cam astea sunt instituţiile anticorupţie din ţara noastră, cam aşa funcţionează acestea sub umbrela protectoare şi influenţa macabră a politicului”, a mai scris Bănică.

Acesta se întreabă ”ce şanse are un om simplu să aibă succes în reclamarea unor acte de corupţie, dacă sesizarea sa, în calitate de lider sindical şi avertizor de integritate a fost luată în considerare după...un an şi şapte luni”.