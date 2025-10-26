GTA de România. Un bărbat a condus o mașină de poliție furată din Dolj până în Olt

Autor: Andreea Deaconescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 16:23
356 citiri
GTA de România. Un bărbat a condus o mașină de poliție furată din Dolj până în Olt
Mașini de Poliție FOTO Poliția Română

Un bărbat din judeţul Olt a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie din judeţul Dolj şi a condus-o până în oraşul unde locuieşte. El a fost oprit în Balş de un echipaj de poliţie, care a stabilit că nu face parte din structurile Ministerului Afacerilor Interne. Conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj a deschis o anchetă în acest caz pentru a lămuri cum s-au întâmplat lucrurile.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că au fost sesizaţi, duminică, de către poliţiştii din Balş că pe strada Petre Pandea din oraş a fost descoperit un bărbat de 58 de ani la volanul unei maşini de poliţie.

”Din verificările efectuate, s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză nu face parte din structurile MAI, iar autospeciala de poliţie pe care a condus-o aparţine Secţiei 5 Poliţie Rurală Pieleşti - Postul de Poliţie Robăneşti. Din primele cercetări s-a stabilit că bărbatul, în dimineaţa zilei de astăzi (26 o ctombrie, n.red), în jurul orelor 10.00, ar fi pătruns în curtea Postului de Poliţie Robăneşti, de unde, dintr-o anexă, ar fi sustras cheia unei autospeciale de poliţie”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Ei au precizat că bărbatul a furat apoi maşina parcată în curtea postului de poliţie şi a condus-o până în Balş, unde a fost prins de poliţişti.

”Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a dispus preluarea cercetărilor de către o echipă din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj, în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale”, au mai afirmat poliţiştii.

Ce le-a spus polițiștilor un hoț ce a dat 5 spargeri într-o noapte. Explicația neașteptată pentru un prejudiciu de 5.000 de euro VIDEO
Ce le-a spus polițiștilor un hoț ce a dat 5 spargeri într-o noapte. Explicația neașteptată pentru un prejudiciu de 5.000 de euro VIDEO
Un bărbat în vârstă de 36 de ani din Iași a fost reținut și arestat preventiv după ce, într-o singură noapte, a comis cinci spargeri în diferite zone ale orașului. Polițiștii l-au...
Femeie bătută, mușcată și jefuită de un bărbat pe stradă în București, umilită apoi și de polițiști: "Mi-au explicat tacticos că e vina mea și că agresorul este doar un băiat aprins după mine"
Femeie bătută, mușcată și jefuită de un bărbat pe stradă în București, umilită apoi și de polițiști: "Mi-au explicat tacticos că e vina mea și că agresorul este doar un băiat aprins după mine"
Caz cutremurător povestit de o femeie din București, vineri, 24 octombrie. Ioniță Monica Gabriela și-a dezvăluit, într-o postare pe Facebook, temerile trăite de-a lungul timpului, la...
#politie, #Olt, #Dolj , #IPJ
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce a facut Gigi Becali, dupa ce i s-a spus "NU" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului! A avut 60.000 Euro "la mana"
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
Adevarul.ro
3.175 de pensionari magistrati nu au cotizat la sistemul de pensii publice, dar incaseaza lunar peste 5.000 de euro

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Peste 80 de persoane, reținute la Moscova după lupte stradale între migranți. Autoritățile anunță expulzări VIDEO
  2. GTA de România. Un bărbat a condus o mașină de poliție furată din Dolj până în Olt
  3. Acordul SUA privind importurile de carne de vită din Argentina stârnește furia fermierilor americani. „Ne vindeți pe nimic”
  4. Cum își permite printul Andrew să ducă o viață de lux. Misterul banilor fratelui regelui Charles
  5. Turnură neașteptată în ancheta privind jaful de la Luvru: Poliția franceză bănuiește complicitate în cadrul echipei de securitate. Experți israelieni, cooptați în anchetă
  6. „Arhitectul păcii” din Asia? Premierul cambodgian îl propune pe Donald Trump la Nobelul pentru Pace
  7. Club închis în centrul istoric al Craiovei după încălcări repetate ale legii. Ce făceau petrecăreții
  8. Focuri de armă pe o stradă din București. Poliția caută persoana care a tras
  9. Cine este omul care a salvat India de foamete. ”Fermierul este adevăratul om de știință”
  10. Se îngheață sau nu salariul minim? Tensiuni înaintea consultărilor de la Palatul Victoria