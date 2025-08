Nereguli în instituțiile statului. Mărturia unui subcomisar de poliție de la Evidența Persoanelor: Acest sistem a ajuns să fie transformat într-o unealtă de „dat la gioale”

Un ofițer de poliție din cadrul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP) denunță grave nereguli administrative, presiuni instituționale și utilizarea nejustificată a fondurilor publice pentru proiecte IT care nu funcționează conform scopului declarat.

Subcomisarul de poliție Georgescu Liviu-Dănuț, angajat al DGEP din 2019, afirmă că a fost amenințat direct de generalul Crăciun Dănuț – „numărul 1 al instituției” – că va fi dat pe mâna organelor de urmărire penală dacă va continua să pună întrebări sau să comenteze deciziile interne.

„Episodul 1: SIIEASC - Mă numesc Georgescu Liviu-Dănuț și lucrez în cadrul DGEP din anul 2019. Astăzi am fost amenințat direct de cel care se autointitulează „numărul 1 al instituției” – general Crăciun Dănuț – că voi fi dat pe mâna organelor de urmărire penală dacă mai comentez ceva. Cu asta începe povestea… Directorul general, care ar trebui să fie liderul instituției, nu mai este în control. Instituția este condusă de Crăciun Dănuț, care „și-a luat” Steaua de general și controlează totul (se face ce vrea el). Astăzi, a convocat o comisie de 10 persoane pentru a realiza o „inventariere”, dar totul are un singur scop: întreaga răspundere tehnică a unității să fie trecută pe numele meu. Menționez că nu lucrez la Serviciul Tehnic. Explicațiile au fost doar verbale, pline de tertipuri de tipul „nu pleacă nimeni cu serverul”. Sistemele nu funcționează complet. Unele sunt ținute în viață doar de firmele contractate. Responsabilitatea legală este trecută pe numele meu, dar nu am acces real și nici drept de intervenție. Nu am acces nici măcar la sistemul video al instituției, pentru a vedea cine intră sau iese. Deși am cerut acces în mod repetat, nu se dorește acest lucru. Dacă se scriu hârtii, rămâne urmă. Așa că preferă să se „rezolve” verbal, între ei. Mai mult decât atât, parolele de acces sunt ținute de anumite persoane care nu au nicio responsabilitate oficială pe hârtie. Aceste persoane au acces la informații și sisteme sensibile, dar nu există vreo formă de responsabilizare sau semnătură pe documente legale care să ateste acest lucru. Unii au salarii de 20.000 lei, alții jumătate. Așa e la stat. La privat, pentru aceiași bani, trebuie să rupi norma”, mărturisește polițistul.

SIIEASC – 33 de milioane de lei, fără funcționalitate completă

Sistemul Informatic Integrat pentru Evidența Actelor de Stare Civilă (SIIEASC) a costat statul român peste 33,5 milioane de lei și avea ca scop digitalizarea relației dintre cetățeni și serviciile de stare civilă. În realitate, potrivit mărturiei ofițerului, sistemul nu este funcțional complet, iar programările online ajung, în practică, tot la „Ghișeul 2”. „Despre SIIEASC: Acest sistem care a costat 33.573.000 lei și a fost pasat în responsabilitatea mea, fără voia mea. Ar trebui să digitalizeze comunicarea cetățenilor cu serviciile de stare civilă, dar în realitate „programarea online” înseamnă să te prezinți la Ghișeul 2. Eu îi spun RENEFEC 2.0 – despre care voi vorbi în Episodul 2. Responsabilitatea sistemului este la mine doar pe hârtie, pentru a-mi emite nota de plată dacă nu răspund la comenzi. Mentenanța a fost pasată către DGCTI, iar administrarea zilnică o face o firmă privată, cu care avem contract pentru încă 5 ani. Scriu aceste rânduri pentru că nu mai pot tăcea. Unii se laudă cu salarii de excelență, proiecte PNRR și sporuri. Eu am fost mutat intenționat ca să nu deranjez. N-am avut niciodată salariu de merit. Promovările au fost doar la termen – și nici acelea ușor. Colegi mai tineri, încadrati după mine, au fost promovați colonei (echivalentul comisar-șef la DGEP/DEPBAD). La noi, dacă nu faci parte din familia „prințișorilor”, nu ești bine văzut. Iar SIIEASC e doar începutul — pentru că urmează povești și mai greu de explicat”, a scris Liviu Georgescu pe Facebook.

Următorul episod: RENFEC – 16 milioane pentru un sistem mort

Georgescu a continuat să dezvăluie disfuncționalități grave și în cazul unui alt sistem IT, RENFEC – Registrul Electronic Național pentru Fișele de Evidență Centrală a Persoanelor, despre care afirmă că nu funcționează de ani de zile.

„Episodul 2: RENFEC – Registrul Electronic Național pentru Fișele de Evidență Centrală a Persoanelor https://www.mai.gov.ro/lansarea-proiectului-registrul.../ RENFEC – Registrul Electronic Național pentru Fișele de Evidență Centrală a Persoanelor – este un sistem care a stat mult timp pe mâna unui coleg dedicat, care l-a ținut în viață cum a putut și el. Din păcate, acest sistem a ajuns să fie transformat într-o unealtă de „dat la gioale”. După suspendarea primului meu coleg și, ulterior, după suspendarea celui de-al doilea coleg, am fost informat că trebuie să îl preiau eu. Atunci, văzând că nu exista nicio documentație clară, am întrebat oamenii care spuneau că sistemul nu a funcționat bine niciodată și că nu funcționează nici acum. Am înțeles rapid că este o problemă serioasă. Am vorbit cu cineva care lucrase direct cu acest sistem și mi-a spus că nu mai poate fi pus în funcțiune decât cu ajutorul direct al Oracle – și pe ceva bănuți buni. În acel moment am refuzat să îl preiau definitiv. S-a pus multă presiune să îl iau, însă, în ciuda tuturor „firmelor prietene” care au fost aduse să încerce, nimeni nu a reușit să îl repornească. Am spus clar: nu pot să preiau un sistem care doar consumă curent și să garantez că funcționează. Cu cât studiam mai mult, cu atât descopeream mai multe probleme. Am discutat și cu un coleg de la Oracle, care a început să râdă când i-am povestit situația și mi-a spus: „Ăștia de la tine, șefuții, nu știu că la sistemele noastre nu merg orice harduri?... Trebuie să vă uitați și voi totuși...”. Sunt niște scripturi despre care nu am intrat în detalii, că am auzit de la colegi că, dacă te bagi, zice că tu l-ai stricat și cade pe capul tău, și nu te ajută nimeni. Și uite-așa s-a îngropat definitiv acest proiect, care a costat, fără TVA, 16.720.000,00 lei. Rezultatul? Un sistem de asemenea valoare care consumă curent (și acum consumă și face căldură, că avem nevoie) și zace nefolosit. Uniți cu munca, alții cu gradele, meritele și promovările. Și acum, întreb: Câți au știut? Câți au văzut? Câți au semnat? Și de ce nu răspunde nimeni?”, întreabă subcomisar de poliție Georgescu Liviu-Dănuț.

