Cum se poartă poliția din Atlanta cu puștii teribiliști VIDEO

Un videoclip de pe străzile din Atlanta prezintă acțiunea poliției în cazul unui adolescent care făcea pe viteazul.

Tânărul de 19 ani care a provocat accidentul din 2 Mai soldat cu decesul a două persoane şi cu rănirea altor trei fusese oprit în trafic cu câteva ore înainte de evenimentul rutier după un apel la 112 care semnala că acesta mergea haotic.

Polițiștii l-au lăsat însă să plece, iar peste puțin timp două persoane aveau să își piardă viața.

Spre comparație, iată cum a tratat poliția din Atlanta cazul unui adolescent care s-a apucat să facă drifturi în mijlocul unei intersecții. După ce a încercat să fugă lovind câteva persoane, tânărul a fost oprit de poliție, scos din mașină pe geam și încătușat.

Police in Atlanta don’t mess around. You love to see it. pic.twitter.com/FbpvkSOBSC