Bărbatul care a anunţat că are un dispozitiv exploziv sub maşină afirmă că dispecerul de la 112 l-a întrebat: ”Poţi să tragi de ea?” pentru a vedea mai bine despre ce este vorba. El susţine că a pus acel obiect pe bancheta din dreapta a maşinii şi a condus până la Secţia 23 de Poliţie, având în faţă o autospecială a Poliţiei. Ajuns acolo, dispozitivul a fost preluat de poliţişti şi pus pe o masă, în jurul căreia s-au adunat şi alţi agenţi. În acest caz a fost declanşată o anchetă internă.

Bărbatul a relatat, pentru Antena 3, că a constatat că sub maşina sa se afla ”un fel de dispozitiv”, montat sub tobă, ca ”un fel de petarde, dar mai mari”.

”Am tras maşina pe dreapta, am apelat serviciul de urgenţă 112, mi-a zis: ce este acolo? Le-am explicat detaliat ce este, nu am putut să le explic cu adevărat adică, pentru că nu vedeam”, a povestit el.

El a afirmat că a fost întrebat: ”Poţi să tragi de ea?”.

”Cei de la 112. Mi-au zis doar dacă pot să trag de ea, să mă uit mai bine, adică s-o trag probabil mai afară... Nu mi-a fost frică, că n-am ştiut”, a susţinut el.

El a adăugat că a plasat dispozitivul pe bancheta din dreapta sa şi a pornit spre secţia de Poliţie cu maşina, având în faţă autospeciala Poliţiei.

”Mi-au zis s-o las aşa să n-o ating şi să mergem la secţie. Începusem s-o desfac în maşină... mi-a fost un pic de frică pe urmă”, a continuat el, menţionând că poliţiştii i-au spus că nu trebuia să desfacă dispozitivul.

Bărbatul a afirmat că a parcurs astfel circa 4 kilometri, până la Secţia 23 de Poliţie.

”Acolo când am ajuns în faţă la secţie, ei au preluat-o de la mine şi s-au dus cu ea la alţi colegi care au venit acolo şi le-au zis ce este. E un dispozitiv explozibil, făcut cu praf de puşcă. Au pus undeva pe masă afară, eu eram acolo. Deci nu au intrat chiar în secţie”, a relatat el, spunând că în jurul dispozitivului erau ”7-8” poliţişti.

Un dispecer 112 din Poliţia Capitalei şi doi poliţişti de la Secţia 23 sunt cercetaţi de Seviciul Control Intern. Dispecerul a cerut unui bărbat care a reclamat că are un dispozitiv exploziv sub maşină să vină cu el la secţie, iar cei doi agenţi au chemat pirotehniştii abia după o oră, timp în care au făcut fotografii.

”Imediat, în cauză au fost dispuse verificări prin intermediul Serviciului Control Intern. În urma acestora, a fost declanşată cercetarea prealabilă faţă de dispecerul care a preluat apelul şi cei doi poliţişti, din cadrul Secţiei 23, care s-au deplasat la faţa locului, urmând ca la finalizarea cercetării administrative să fie dispuse măsuri legale”, a transmis, marţi, Poliţia Capitalei.