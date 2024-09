România și Ungaria, partenere pentru combaterea criminalității transfrontaliere. Ce prevede noul acord

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne din România, şi Peter Szijjarto, ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior al Ungariei, au semnat marţi, 3 septembrie, un acord pentru modificarea unei înţelegeri anterioare dintre cele două țări, parafată iniţial la Szeged pe 21 octombrie 2008, care vizează colaborarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere.

"Noul acord va întări cooperarea poliţienească între România şi Ungaria, completând prevederile acordului din 2008, care este deja un instrument foarte util pentru specialiştii din ambele ţări. Noile reguli prevăd întâlniri mai frecvente între reprezentanţii celor două ţări, în cadrul unei Comisii mixte stabilite prin acordul din 2008, pentru a răspunde rapid la noile nevoi şi tendinţe în combaterea criminalităţii, inclusiv în contextul aderării la spaţiul Schengen", informează Ministerul Afacerilor Interne, într-un comunicat.

Oficialul ungar se află într-o vizită la Bucureşti în contextul participării la Reuniunea ministerială din cadrul cooperării cvadrilaterale privind Parteneriatul strategic în domeniul dezvoltării şi transportului energiei verzi (România, Ungaria, Azerbaidjan, Georgia).

Cu acest prilej, cei doi demnitari au făcut un schimb de opinii despre relaţia bilaterală, convenind asupra importanţei eficientizării dialogului în cadrul Parteneriatului strategic dintre cele două ţări, pentru a dezvolta legături solide şi pragmatice, informează MAI.

În context, a fost exprimat interesul pentru a menţine o abordare deschisă, axată pe proiecte concrete şi pe consolidarea cooperării sectoriale, în beneficiul cetăţenilor celor două state.

Ministrul român de Interne a evidenţiat dialogul activ între cele două instituţii responsabile pentru domeniul afacerilor interne din România şi Ungaria, precum şi faptul că, împreună cu omologul de la Budapesta, Sandor Pinter, împărtăşeşte aceleaşi puncte de vedere referitoare la cooperarea foarte eficientă dintre cele două instituţii, arată comunicatul citat.

Combaterea criminalităţii organizate şi a migraţiei ilegale sunt obiective prioritare pentru ministerele de profil din cele două ţări şi au fost deja stabilite direcţii de acţiune în acest sens.

"Cei doi demnitari au subliniat că obiectivul de eliminare a controalelor la frontierele interne terestre rămâne prioritatea autorităţilor române şi ungare, care au luat deja, cu succes, o serie de măsuri pentru a face faţă noilor provocări operaţionale, astfel încât implementarea celei de-a doua etape de aderare la Schengen să se deruleze fără probleme. Toate aceste demersuri au avut ca rezultat scăderea cifrelor privind migraţia ilegală, iar autorităţile de resort vor continua cooperarea în aceiaşi parametri", precizează comunicatul citat.

Ministrul Cătălin Predoiu a făcut, de asemenea, referiri la dialogul constant pe care România îl are cu statele membre UE pe acest subiect, subliniind că pentru ţara noastră este deosebit de importantă aprobarea deciziei de eliminare a controalelor la frontierele interne terestre până la finalul acestui an.

"Rezultatele sunt pe masă, cifrele nu mint - România a înregistrat, în ultimul an, rezultate remarcabile în combaterea migraţiei ilegale - reducând acest fenomen la cifre aproape de zero. Spaţiul Schengen va fi mai puternic cu România în interiorul său, am demonstrat acest lucru în perioada care s-a scurs de la aderarea cu frontierele aeriene şi maritime. Am obţinut rezultate bune, reflectate în statistici oficiale şi vom continua să ne concentrăm pe combaterea criminalităţii organizate", a spus Predoiu, citat în comunicat.

