„Revoluție” legislativă: planul Poliției pentru românii care primesc amenzi. Ce vor face șoferii cu permisul reținut

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va lansa în curând în transparență decizională un amplu proiect privind siguranța rutieră. Digitalizarea va juca un rol major în acest sens. Pe marginea acestui subiect, chestorul general de poliție Bogdan Despescu a oferit declarații, în cadrul unei conferințe de presă.

Proiectul anunțat de MAI, „Siguranță în Trafic”, aduce multiple noutăți pentru participanții la traficul rutier.

Aplicarea sancțiunilor se va face mult mai rapid, susține oficialul MAI.

„Simplificăm procedura de atragere a răspunderii în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară, în sensul că sancţiunea va fi aplicată direct proprietarului, atunci când conducătorul auto nu este la vehicul, eliminând şi punctele de penalizare din prezent. Pentru aceste abateri simplificăm şi comunicarea procesului verbal, prin lipirea unui autocolant pe parbriz”, a transmis Despescu.

De asemenea, comunicarea cu instituțiile publice se va face mult mai eficient.

„Cererile, notificările și actele privind permisul de conducere vor putea fi transmise și primite online, în condiții de siguranţă. Platforma HUB va permite și transmiterea de notificări către cei înrolați, prin SMS, e-mail, notificări în aplicație, prin care se va realiza o informare rapidă a beneficiarilor”, a mai transmis Despescu.

Ce se întâmplă cu românii cărora li se va retrage permisul

Permisul nu va mai fi predat fizic dacă documentul este reținut de Poliție.

„Propunem și eliminarea deplasării conducătorilor auto la sediul poliției pentru a preda fizic permisul de conducere, în situația în care, prin intermediul platformei HUB, confirmă că a luat la cunoștință de perioada în care nu mai au dreptul de a conduce, ceea ce echivalează cu o 'predare virtuală' a permisului”, a precizat oficialul.

Mai mult, va fi introdus conceptul și mecanismul pentru determinarea „vitezei medii”.

„Introducem conceptul de viteză medie. Acest concept se realizează prin determinarea vitezei medii de deplasare pe un sector de drum în mai multe state membre ale Uniunii Europene, precum Austria, Țările de Jos, Spania, Bulgaria, chiar la începutul lunii septembrie”, a mai transmis sursa citată.

