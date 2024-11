Substanţe interzise, un pistol tip airsoft şi mai multe bile, găsite într-o mașină din București. Anunțul Poliției Capitalei

Într-o maşină oprită în Sectorul 1 al Capitalei, poliţiştii au găsit substanţe interzise, un pistol tip airsoft şi mai multe bile. În vehicul erau trei adulţi şi o fată de 8 ani.

”Ieri, 19 noiembrie 2024, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 4 Poliţie au acţionat pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. În acest context, la data menţionată, în jurul orei 23.45, poliţişti din cadrul Secţiei 4 Poliţie, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au procedat la oprirea regulamentară a unui autovehicul, pe o stradă, din Sectorul 1”, au anunțat miercuri, 20 noiembrie, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că, în urma verificărilor, s-a stabilit faptul că în interiorul autovehicului se aflau patru persoane, respectiv doi bărbaţi, unul dintre ei fiind conducătorul autoturismului în cauză, o femeie şi o fată de 8 ani.

”Totodată, în urma efectuării controlului corporal şi al controlului autoturismului au fost găsite, atât asupra conducătorului auto şi asupra femeii, cât şi în interiorul maşinii pliculeţe ce conţineau substanţe susceptibile de a avea efect psihoactiv, un pistol tip airsoft şi mai multe bile. De asemenea, s-a procedat la testarea alcooltest şi drugtest a şoferului, rezultând indicii cu privire la posibila prezenţă în organism a substanţelor psihoactive”, au mai transmis poliţiştii.

Ads

Lucrătorii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au ridicat pistolul menţionat şi bilele aferente.

”Cu privire la substanţele interzise de lege, depistate asupra persoanelor în cauză, acestea au fost ridicate şi sigilate de către poliţişti, cazul fiind preluat de către Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor”, a mai transmis Poliţia.

Ads