Un tânăr cu 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat la volan a lovit trei mașini parcate, inclusiv autospeciala poliției, după o urmărire ca-n filme VIDEO

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, aflat sub influența alcoolului, a fost urmărit și imobilizat de polițiștii Secției 11 după ce a circulat haotic pe Șoseaua Mihai Bravu din București și a avariat trei mașini parcate, inclusiv autospeciala Poliției, conform adevarul.ro. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Potrivit Poliției Capitalei, în noaptea de 13 septembrie, în jurul orei 02:30, polițiștii au observat un autoturism care circula haotic pe Șoseaua Mihai Bravu, din direcția Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu, punând în pericol siguranța traficului rutier.

„În noaptea de 13 septembrie a.c., în jurul orei 02:30, polițiști din cadrul Secției 11 Poliție, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat un autoturism care circula haotic pe Șoseaua Mihai Bravu, din direcția Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu. Comportamentul conducătorului auto era deviant și punea în pericol siguranța traficului rutier. Echipajul de poliție a efectuat semnal regulamentar de oprire, folosind semnalele luminoase și acustice ale autospecialei. Conducătorul auto nu s-a conformat și a accelerat, continuând deplasarea către Bulevardul Râmnicu Sărat. În dreptul unui imobil, șoferul a pierdut controlul direcției și a acroșat trei autoturisme parcate regulamentar. Echipajul de poliție a intervenit imediat și a blocat vehiculul, conform procedurilor legale”, a transmis Poliția Capitalei.

Tânărul a încercat să fugă și a provocat avarii minore autospecialei de poliție, deschizând portiera stângă și zgâriind bara față a mașinii. Polițiștii l-au imobilizat, conform procedurilor legale, iar un echipaj din cadrul Brigăzii Rutiere a testat conducătorul auto. Rezultatul etilotestului a indicat o concentrație de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar testarea DrugTest a fost negativă.

Bărbatul a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime.

Tânărul a fost dus la Secția 11 pentru continuarea cercetărilor și reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru conducere sub influența alcoolului și distrugere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Poliția Capitalei reamintește că șofatul sub influența alcoolului reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră și poate avea consecințe grave. „Polițiștii acționează permanent pentru menținerea unui climat de siguranță publică. Recomandăm tuturor participanților la trafic să adopte un comportament responsabil și să evite urcarea la volan după consumul de alcool”, au transmis reprezentanții instituției.

