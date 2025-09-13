Un tânăr cu 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat la volan a lovit trei mașini parcate, inclusiv autospeciala poliției, după o urmărire ca-n filme VIDEO

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 18:14
410 citiri
Un tânăr cu 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat la volan a lovit trei mașini parcate, inclusiv autospeciala poliției, după o urmărire ca-n filme VIDEO
FOTO: Captură video adevarul.ro

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, aflat sub influența alcoolului, a fost urmărit și imobilizat de polițiștii Secției 11 după ce a circulat haotic pe Șoseaua Mihai Bravu din București și a avariat trei mașini parcate, inclusiv autospeciala Poliției, conform adevarul.ro. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Potrivit Poliției Capitalei, în noaptea de 13 septembrie, în jurul orei 02:30, polițiștii au observat un autoturism care circula haotic pe Șoseaua Mihai Bravu, din direcția Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu, punând în pericol siguranța traficului rutier.

„În noaptea de 13 septembrie a.c., în jurul orei 02:30, polițiști din cadrul Secției 11 Poliție, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat un autoturism care circula haotic pe Șoseaua Mihai Bravu, din direcția Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu. Comportamentul conducătorului auto era deviant și punea în pericol siguranța traficului rutier. Echipajul de poliție a efectuat semnal regulamentar de oprire, folosind semnalele luminoase și acustice ale autospecialei. Conducătorul auto nu s-a conformat și a accelerat, continuând deplasarea către Bulevardul Râmnicu Sărat. În dreptul unui imobil, șoferul a pierdut controlul direcției și a acroșat trei autoturisme parcate regulamentar. Echipajul de poliție a intervenit imediat și a blocat vehiculul, conform procedurilor legale”, a transmis Poliția Capitalei.

Tânărul a încercat să fugă și a provocat avarii minore autospecialei de poliție, deschizând portiera stângă și zgâriind bara față a mașinii. Polițiștii l-au imobilizat, conform procedurilor legale, iar un echipaj din cadrul Brigăzii Rutiere a testat conducătorul auto. Rezultatul etilotestului a indicat o concentrație de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar testarea DrugTest a fost negativă.

Bărbatul a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime.

Tânărul a fost dus la Secția 11 pentru continuarea cercetărilor și reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru conducere sub influența alcoolului și distrugere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Poliția Capitalei reamintește că șofatul sub influența alcoolului reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră și poate avea consecințe grave. „Polițiștii acționează permanent pentru menținerea unui climat de siguranță publică. Recomandăm tuturor participanților la trafic să adopte un comportament responsabil și să evite urcarea la volan după consumul de alcool”, au transmis reprezentanții instituției.

Tenorul Octavian Ene, debut extraordinar în Romeo și Julieta - Revenire spectaculoasă după accident
Tenorul Octavian Ene, debut extraordinar în Romeo și Julieta - Revenire spectaculoasă după accident
Stagiunea de toamnă 2025–2026 a Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” s-a deschis pe 11 septembrie cu un eveniment de marcă: musicalul pop-rock „Romeo și Julieta” de...
O femeie i-a șocat pe trecătorii din Iași. A prins un porumbel și l-a mâncat de viu VIDEO
O femeie i-a șocat pe trecătorii din Iași. A prins un porumbel și l-a mâncat de viu VIDEO
O femeie de 54 de ani din Iași este cercetată de polițiști pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept, după ce a prins un porumbel și l-a mâncat. Ea a fost internată pentru...
#politie, #tanar, #beat, #accident, #Capitala , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Anchetat de DIICOT, a recurs la un gest extrem! Imagini cum rar se vad, la Piatra Neamt
Digi24.ro
Ce conditii pune Donald Trump tarilor NATO pentru ca SUA sa impuna sanctiuni Rusiei
DigiSport.ro
Gica Hagi a zis "Da" si revine! Prima reactie: "Ma duc cu drag. Am acceptat-o pentru ca sunt liber"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mesaj RO-Alert la Tulcea: posibile căderi de obiecte din spațiul aerian - Măsuri de protecție contra războiului de la graniță
  2. Un tânăr cu 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat la volan a lovit trei mașini parcate, inclusiv autospeciala poliției, după o urmărire ca-n filme VIDEO
  3. Profesori, pompieri și inclusiv un angajat al Secret Service și-au pierdut joburile după ce au comentat pe rețelele sociale împușcarea lui Charlie Kirk
  4. Acuzația lansată de liderul comunității maghiare din Kiev la adresa lui Viktor Orban privind regiunea ucraineană Transcarpatia
  5. Moțiunea AUR îl poate trimite pe Daniel David acasă: ministrul Educației amenință cu demisia
  6. Adevăratul scop al incursiunii dronelor rusești în Polonia, dezvăluit de un colonel britanic
  7. Tenorul Octavian Ene, debut extraordinar în Romeo și Julieta - Revenire spectaculoasă după accident
  8. Trump anunță când va lovi economiei Rusiei prin sancțiuni. Condițiile pe care le impune statelor NATO
  9. UPDATE Incendiu la Penitenciarul Găești. Deținuții și personalul au fost evacuați. Cauza incidentului
  10. Bărbat peste 60 de ani atacat de urs pe câmp, în județul Mureș. Deși rănit, el a reușit să ajungă în sat și să sune la 112