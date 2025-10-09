Polițist de la Acțiuni Speciale Teleorman, anchetat de șefi după ce a rupt uşa unei locuinţe. Ar fi fost sub influența alcoolului SURSE

Un poliţist de 27 de ani din judeţul Teleorman, aflat în timpul liber, a distrus uşa unei locuinţe din Alexandria, el fiind transportat la spital întrucât s-a rănit în timp ce făcea acest lucru. Inspectoratul de Poliţie Judeţean a deschis o anchetă internă în acest caz.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman a anunţat că poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Alexandria au fost sesizaţi joi, 9 octombrie, prin apel la 112, de către o femeie, despre faptul că o persoană necunoscută ar fi provocat distrugeri unei uşi şi ar fi creat un conflict.

”În fapt, un tânăr, de 27 de ani, angajat al I.P.J. Teleorman, aflat în timpul liber, ar fi pătruns fără drept în curtea imobilului unei persoane şi ar fi provocat distrugeri uşii de la intrarea în locuinţă. În urma evenimentului, tânărul a suferit leziuni şi a fost transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate”, a arătat Poliţia.

Tânărul a fost testat cu aparatul Drugtest, pentru consumul de substanţe interzise, rezultatul fiind negativ.

”Pentru clarificarea situaţiei de fapt, conducerea Inspectoratului a dispus efectuarea de verificări prin Biroul Control Intern. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman se delimitează categoric de orice comportament care contravine legii şi valorilor instituţiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violare de domiciliu şi distrugere, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria”, a transmis IPJ.

Conform unor surse ale impactnews24.ro, tânărul de 27 de ani face parte din Serviciul pentru Acțiuni Speciale (mascați) al IPJ Teleorman și era "într-o stare avansată de ebrietate, atât de pierdut încât nu mai știa ce face și unde se află".

