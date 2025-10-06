Polițist bătut în timpul unei intervenții. Un adolescent de 17 ani i-a dat cu o sticlă în cap, iar o femeie de 21 a spart luneta mașinii de poliție

Autor: Aniela Manolea
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 13:28
729 citiri
Adolescent de 17 ani, arestat preventiv după ce a spart o sticlă în capul unui polițist FOTO /Pixabay

Un adolescent de 17 ani acuzat de ultraj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a spart o sticlă în capul unui polițist, ceea ce necesită 9-10 zile de îngrijiri medicale. Băiatul a aruncat sticla de la etaj în capul polițistului din Reșița. La scena incidentului a fost prezentă și o tânără de 21 de ani, care a aruncat un obiect contondent spre autospeciala de poliție și i-a spart luneta.

Incidentul a avut loc la o petrecere unde se făcea gălăgie. După ce a fost chemată Poliția, tânărul a aruncat o sticlă de la etajul al doilea, lovind în cap un polițist. Fata care a spart luneta unei autospeciale de poliție a fost plasată sub control judiciar.

„La data de 03.10.2025, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat în vârstă de 17 ani, pentru săvârșirea infracțiunii ultraj (...) și pentru o inculpată, în vârstă de 21 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj”, anunță, luni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița.

Procurorii precizează că adolescentul de 17 ani a agresat fizic un agent de poliție, aflat în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, lovindu-l cu o sticlă în zona capului, acesta necesitând 9-10 zile de îngrijiri medicale.

„La data de 03.10.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului, fiind sesizat în acest sens judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Reșița. La aceeași dată, propunerea a fost admisă și s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 30 de zile. De asemenea, s-a reținut că o persoană de sex feminin a aruncat cu un obiect contondent spre autospeciala de poliție, bunul unui funcționar public, în scop de intimidare sau de răzbunare în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, pentru faptul că echipajele de poliție au intervenit pentru restabilirea ordinii și liniștii publice, spărgând luneta autospecialei”, mai arată procurorii.

Tânăra a fost plasată sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

IPJ Caraș-Severin a precizat că incidentele s-au produs la o petrecere care a avut loc într-un apartament din Bocșa, Poliția fiind sesizată că se tulbură liniștea publică.

„În timpul intervenției pentru restabilirea ordinii și liniștii publice, unul dintre polițiști a fost lovit în cap cu o sticlă aruncată de la etajul al doilea al imobilului, de unul dintre participanți. De asemenea, în timpul intervenției a fost avariată luneta unei autospeciale de poliție, staționată lângă imobil”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

