Polițist cercetat după ce a agresat un minor la o petrecere. Unde a avut loc incidentul

Un poliţist din judeţul Iaşi este acuzat că a agresat un minor, incidentul având loc în urma unei petreceri în localitatea Răducăneni.

Poliţistul se afla în timpul liber, iar la locul incidentului s-ar fi aflat şi o patrulă de Poliţie, care însă nu ar fi intervenit.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean anunţă că a deschis o anchetă internă şi subliniază că se delimitează de astfel de comportamente.

Minorul a sesizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi printr-un apel la 112, spunând că a fost agresat fizic de către un poliţist care se afla în timpul liber.

Poliţiştii au început verificări şi au constatat că incidentul ar fi pornit de la un conflict petrecut la o petrecere din localitate. Acolo s-ar fi aflat şi o patrulă de poliţie, care nu ar fi intervenit pentru aplanarea situaţiei.

Pe numele poliţistului a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind desfăşurate de poliţiştii Biroului Control Intern, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi arată că se delimitează de ”orice comportament care contravine legii şi normelor etice şi nu tolerează astfel de fapte din partea personalului propriu”.

În funcţie de rezultatul anchetei, IPJ va dispune şi alte măsuri împotriva poliţistului.

