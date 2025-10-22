Un fost polițist a ajuns după gratii după ce a avertizat un suspect că va fi vizat de percheziții

Un fost poliţist din Arad a fost arestat preventiv după ce ar fi ajutat un suspect, de la care ar fi primit 5.000 de euro pentru a-l avertiza când urma să fie vizat de percheziţii, astfel că atunci când anchetatorii au descins acasă la el, nu au mai găsit probele ce l-ar fi incriminat.

Fostul poliţist are 44 de ani şi s-a pensionat pe caz de boală.

Conform unui comunicat de presă transmis, miercuri, 22 octombrie, de Inspectoratul de Poliţie (IPJ) Arad, la începutul lunii septembrie, fostul angajat "ar fi informat o persoană bănuită într-o altă cauză, cu privire la derularea unor proceduri judiciare, în schimbul sumei de 5.000 de euro".

"Ca urmare a acestei fapte, la percheziţiile desfăşurate la data de 11 septembrie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, nu au fost găsite bunuri care făceau obiectul cauzei, existând suspiciunea rezonabilă că au fost mutate, ca urmare a primirii informaţiei", se arată în comunicat.

În cursul zilei de marţi, şi casa fostului angajat IPJ a fost percheziţionată, el fiind ridicat pentru audieri.

Pe numele său, magistraţii Judecătoriei Arad au emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru favorizarea infractorului.

Ads